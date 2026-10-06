«No idolatro a Lionel Messi»: el capitán de Benín, Steve Mounie, hace una sorprendente confesión antes del choque contra Argentina

El exdelantero del Huddersfield Town subrayó su enfoque con los pies en la tierra, al ver a las mayores estrellas del juego como iguales y no como figuras de admiración. En declaraciones al medio africano Mega Sports Media sobre el ocho veces ganador del Balón de Oro, Mounie afirmó con contundencia: "No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi".

Al profundizar en la filosofía que le ha guiado a lo largo de toda su carrera profesional, añadió: "Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan. Cuando jugué contra grandes jugadores, nunca pedí una camiseta".