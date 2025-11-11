'¡No hubo tensión!' - La disputa por la lesión de Lamine Yamal no es un gran problema, según el presidente de la Federación Española de Fútbol, quien aborda las quejas de Hansi Flick
Yamal forma parte de la convocatoria de España para los próximos partidos de clasificación al Mundial
Yamal ha jugado los 90 minutos completos en tres de los últimos cuatro partidos del Barcelona a pesar de sentir algunas "molestias" después de ser diagnosticado con pubalgia, una lesión crónica en la ingle que surge de un desgarro en el tejido blando circundante. El subcampeón del Balón de Oro 2025 comenzó en la derrota por 2-1 contra el Real Madrid el mes pasado, seguido de otros 88 minutos contra el Elche. En la última semana, duró todo el partido durante el enfrentamiento de la Liga de Campeones entre semana contra el Club Brujas y la victoria a domicilio por 4-2 ante el Celta de Vigo el fin de semana.
Citándose su reciente regreso a la alineación del Barcelona como un habitual, el jefe de España De La Fuente defendió su decisión de convocar a Yamal para los próximos clasificatorios al Mundial contra Georgia y Turquía.
"Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido, y creo que está en perfectas condiciones", declaró De la Fuente en una conferencia de prensa. "Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros siempre que lo consideremos apropiado.
"Viendo el partido el otro día, Lamine está en condiciones de jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos enormemente importantes para clasificar al Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros."
Explicado: La disputa entre Flick y De la Fuente
Durante el descanso internacional de septiembre, Yamal sufrió un golpe mientras estaba de servicio con la selección española. La lesión de la sensación adolescente enfureció al entrenador del Barca, Flick, quien no se anduvo con rodeos al arremeter contra De la Fuente y la RFEF por "no cuidar" a los jugadores.
"Lamine Yamal no estará disponible. Fue con la selección en dolor y no entrenó," Flick dijo en ese momento. "Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto."
De la Fuente se involucró en una guerra de palabras, con la RFEF también respondiendo a Barcelona por, supuestamente, no proporcionar ninguna comunicación respecto a la frágil condición de Yamal en ese momento. "¿Crees que hoy, en mi tierra natal, y disfrutando de este momento, recordaría lo que dijo Hansi Flick? Pues no, no me interesa," dijo De La Fuente a los periodistas en septiembre.
En octubre, Flick dio a esta disputa otro giro al defender sus comentarios añadiendo: "Quiero proteger a mi jugador, apoyarlo, es lo que es. Pasaron muchas cosas. Esto, para mí, está hecho. No tengo cosas malas acerca de esta situación. Lo sé desde el otro lado. No es fácil para mí. No es fácil para [De la Fuente]. Debo proteger a mi jugador; esta es la razón por la que lo hice un poco más fuerte de lo que normalmente lo haría. No me arrepiento de esto. Ahora, lo importante es manejar esto juntos. Los jugadores, los clubes y la Federación Española [RFEF]. Tenemos que gestionarlo juntos."
El jefe de la FA española aclara el aire en torno a la disputa
Hablando con Movistar+, Louzan, el presidente de la RFEF, aclaró que la federación, junto con el equipo nacional, está constantemente comunicándose con los respectivos clubes.
"Hemos actuado de manera coordinada y siempre lo haremos porque los sentimientos del club son lo primero, y en el equipo nacional debemos cuidar mucho a los jugadores", dijo Louzan. "Pueden estar tranquilos de que no habrá controversia al respecto.
"Lo hacemos con Lamine, por supuesto, y con cada uno de los jugadores del equipo nacional. Los jugadores, al final, pertenecen a los clubes y tenemos que tener una coordinación perfecta, como existe entre la Federación Española de Fútbol y cada director del club.
"Luis de la Fuente tiene una muy buena relación con todos. Y en ese sentido, el entrenador del Barcelona quiere a sus jugadores en perfectas condiciones, y todo eso fueron solo pequeños desacuerdos que no escalarían porque, desde nuestro punto de vista, no hubo tensión."
¿Cuándo juega España?
La Roja se enfrentará a Georgia el sábado en Tbilisi, antes de recibir a Turquía en el Estadio La Cartuja de Sevilla el próximo martes. El equipo de De la Fuente está actualmente en la cima de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo y ya ha asegurado su clasificación para el evento principal del próximo año. En cuatro partidos, han marcado 15 goles y aún no han concedido ninguno.