En una rueda de prensa previa al partido de cara a su próximo compromiso de liga, el entrenador trató de zanjar los rumores que vinculaban a su equipo con el ex capitán del Inter.

Al explicar su compromiso con los jugadores que el club incorporó durante el mercado, Gattuso dijo, vía Calciomercato.com: "Dejemos de una vez todo este lío de Icardi. Ha marcado 250 goles en su carrera y nadie cuestiona su valor. Tomamos nuestras decisiones; fichamos a [Andrea] Pinamonti y [Albert] Gudmundsson, y cuando das tu palabra a los jugadores, no puedes dar marcha atrás. Con todo el respeto para Icardi, lo he hablado con el presidente y el director, y lo correcto es seguir con lo que tenemos".

El técnico señaló después que añadir otro atacante solo empeoraría una plantilla que ya está sobrecargada en varias demarcaciones: "Ahora mismo ya tenemos jugadores que tienen que quedarse fuera de los entrenamientos porque tenemos seis laterales. Cuando vuelva Marusic, dos de ellos tendrán que quedarse fuera, y eso no tiene buena pinta".