EAST RUTHERFORD, N.J. — Si te sitúas en una de las gradas superiores del estadio de Nueva York/Nueva Jersey y miras hacia la lejanía, alejándote del campo, verás un paisaje industrial: hormigón, asfalto, docenas de autobuses lanzadera, carpas temporales y, a lo lejos, una autopista. No hay mucha gente. Poco movimiento. A menos de 16 kilómetros de Nueva York, el estadio parece aislado, en un mundo aparte. Así se jugó el partido del Mundial el sábado por la tarde.

Apenas 12 meses antes, el 15 de junio de 2025, el lugar era un mar de vida: camisetas verdes por doquier, barbacoas, cerveza y padres orgullosos que veían a sus hijos jugar con el balón. Junto a una furgoneta con la bandera de Portugal pintada al frente, un hombre exhibía una réplica de Cristiano Ronaldo de casi dos metros, tan realista que parecía vivo. La gente se paraba a fotografiarla. Ese vehículo, apodado la «máquina siuuuu», fue la sensación.

Lo importante era el ambiente: el partido terminó 0-0 y ni Oporto ni Palmeiras mostraron muchas ganas de ganar, pero la gente disfrutó antes y después del encuentro. Fue una verdadera jornada deocio.

Eso fue el Mundial de Clubes, una prueba mediocre para este año. Pero en el primer día del torneo real en Nueva York/Nueva Jersey —sede de la final—, esta versión ampliada del Mundial parecía muerta. Todo fue eficiente, aséptico y sin alma. Todo salió a la perfección para el público y hubo mucha gente dispuesta a ayudar. Pero la magia, la energía y el bullicio de un día de partido se perdieron en un mar de intereses corporativos, control de multitudes y perímetros de seguridad.