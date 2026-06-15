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New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

No hubo samba en el pantano: la estrecha configuración del estadio de Nueva York/Nueva Jersey silenció a Brasil en un extraño partido inaugural del Mundial

Brazil
World Cup
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Brazil vs Marruecos
Marruecos
Vinicius Junior

El partido inaugural entre Brasil y Marruecos fue seguro, pero se plantean dudas sobre la experiencia de los espectadores en un recinto tan grande.

EAST RUTHERFORD, N.J. — Si te sitúas en una de las gradas superiores del estadio de Nueva York/Nueva Jersey y miras hacia la lejanía, alejándote del campo, verás un paisaje industrial: hormigón, asfalto, docenas de autobuses lanzadera, carpas temporales y, a lo lejos, una autopista. No hay mucha gente. Poco movimiento. A menos de 16 kilómetros de Nueva York, el estadio parece aislado, en un mundo aparte. Así se jugó el partido del Mundial el sábado por la tarde.

Apenas 12 meses antes, el 15 de junio de 2025, el lugar era un mar de vida: camisetas verdes por doquier, barbacoas, cerveza y padres orgullosos que veían a sus hijos jugar con el balón. Junto a una furgoneta con la bandera de Portugal pintada al frente, un hombre exhibía una réplica de Cristiano Ronaldo de casi dos metros, tan realista que parecía vivo. La gente se paraba a fotografiarla. Ese vehículo, apodado la «máquina siuuuu», fue la sensación.

Lo importante era el ambiente: el partido terminó 0-0 y ni Oporto ni Palmeiras mostraron muchas ganas de ganar, pero la gente disfrutó antes y después del encuentro. Fue una verdadera jornada deocio.

Eso fue el Mundial de Clubes, una prueba mediocre para este año. Pero en el primer día del torneo real en Nueva York/Nueva Jersey —sede de la final—, esta versión ampliada del Mundial parecía muerta. Todo fue eficiente, aséptico y sin alma. Todo salió a la perfección para el público y hubo mucha gente dispuesta a ayudar. Pero la magia, la energía y el bullicio de un día de partido se perdieron en un mar de intereses corporativos, control de multitudes y perímetros de seguridad.

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    ¿El «tailgating», una experiencia que te estás perdiendo?

    El estacionamiento del MetLife es inmenso. Este gigantesco estadio, erigido sobre pantanos entre Nueva York y Newark, parece una nave industrial varada en el barro. El sol golpea el asfalto. Pero, en ocho ocasiones cada otoño e invierno, el estacionamiento desaparece bajo un mar de coches, latas de cerveza y barbacoas. A pesar de sus múltiples defectos, MetLife es un buen escenario para la fiesta previa al partido.

    Eso debería encajar con la cultura futbolística, que se nutre de reunirse antes del partido. Y los aficionados, incluso en estadios estadounidenses, han demostrado que puede funcionar. Colombia y Canadá lo ejecutaron a la perfección en el Sports Illustrated Arena, mucho más pequeño pero igual de mal ubicado, el año pasado en un amistoso, cuando los seguidores colombianos crearon un ambiente previo vibrante.

    La FIFA no ha prohibido las fiestas previas al partido, pero la logística del día las hace casi imposibles. Grandes zonas del estacionamiento se han destinado al personal del evento y de apoyo, mientras que otras se usan para descenso de pasajeros y transporte compartido. Seguridad, medios y policía ocupan aún más espacio. A esto se suma un amplio perímetro de seguridad, probablemente motivado en parte por el fiasco de la final de la Copa América 2024, que deja el ambiente previo al partido algo apagado.

    • Anuncios
  • Fans on trainTom Hindle

    Un viaje sencillo, aunque algo aburrido.

    El sábado, los aficionados caminaron mucho, lo que añadió frustración al viaje. Ir al MetLife pareció más un trayecto laboral que una aventura. Había poco entusiasmo: la energía se agotó antes de llegar al estadio.

    El trayecto no es sencillo: desde la Penn Station de Nueva York hay que tomar el NJ Transit hasta Secaucus Junction —un centro de transporte justo al otro lado de la frontera estatal— y luego un tren especial hacia Meadowlands. Antes, el recorrido podía ser un laberinto.

    Esta vez el trayecto fue más fluido, aunque caro: 98 dólares ida y vuelta por persona. Un empleado de NJ Transit, que había aceptado turnos extra por el Mundial, comentó a GOAL que era «bonito ver tantas camisetas». Los aficionados fueron dirigidos a la esquina de la 32 con la 6 en Midtown, donde se les revisaron las entradas dos veces, pasaron por control de seguridad, recibieron pulseras de identificación, volvieron a mostrar las entradas y, durante el trayecto de una hora, exhibieron las pulseras en puntos fijos. Cualquier temor a que personas sin boleto ingresaran al estadio quedó disipado.

    Pero tanto control deja poco margen a la espontaneidad. Las multitudes del fútbol viven de un desorden controlado: cánticos que crecen, aficionados que se reúnen, deambulan, cantan y se entregan. Aquí había latas de cerveza en bolsas marrones, un recuerdo del pasado, pero los cánticos morían antes de empezar. No había tambores en los trenes, ni marchas hacia las puertas de seguridad, ni esa sensación de que la multitud va tomando el camino hacia el estadio. Todo fue ordenado y eficiente, pero también extrañamente monótono.

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    Gobiernos en guerra

    Quizá este sea el resultado que el comité organizador y la FIFA estaban dispuestos a aceptar. La preparación del torneo ha sido caótica. En un momento dado, los billetes de tren —que suelen costar 12,90 dólares ida y vuelta— iban a costar a los aficionados 150 dólares; la cifra se redujo primero a 105 dólares y luego a 98 dólares. Al final, el partido resultó 50 dólares más barato por persona de lo que podría haber costado hace un par de meses y se controló bien.

    Todo esto ocurre en un contexto complicado: el comité organizador de Nueva York/Nueva Jersey ha estado en el ojo del huracán durante meses. En juego hay cuatro organismos: los estados de Nueva York y Nueva Jersey, el gobierno de la ciudad de Nueva York y la FIFA. Nueva Jersey se ha negado a negociar con la FIFA, y su fiscal general, junto con el de Nueva York, citó al organismo para explicar los elevados precios de las entradas en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Aunque no está claro el resultado, es la confrontación más abierta hasta ahora.

    Sin embargo, Zohran Mamdani, un apasionado del fútbol, mostró disposición a dialogar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Según fuentes cercanas al alcalde, esa cercanía facilitó logros importantes para Nueva York. El sábado se notaron los resultados: 1.000 aficionados pagaron solo 50 dólares por sus entradas y viajaron gratis en autobús al estadio. Además, negoció una fiesta de visionado gratuita para la final y zonas de aficionados en todos los distritos durante el torneo (la FIFA había anunciado en diciembre zonas de pago a 10 dólares).

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un partido igual de insulso

    Esos choques de intereses crearon un recorrido insólito. El partido fue igual de inesperado.

    Brasil vs. Marruecos, en teoría, es lo mejor que puede ofrecer la fase de grupos en este torneo tan inflado. Pero esta selección brasileña rompe los estereotipos de antaño. Con Carlo Ancelotti, cuentan con un entrenador astuto capaz de construir un equipo sólido. Se le contrató para dirigir una plantilla de brasileños que juegan en Europa. Sus dos mejores jugadores militan en el Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, Ancelotti siempre prioriza la defensa: su Brasil no es sexy, pero es sólido. Neymar, el último sambista, llega lejos de su mejor forma, pero no podía quedarse fuera.

    Marruecos, uno de los dos mejores equipos de África y favorito para el Mundial 2022, tiene varios jugadores de élite. Durante 20 minutos dominó a Brasil. Achraf Hakimi se proyectó por la derecha; el joven del Lille Ayyoub Bouaddi superó con un giro a Bruno Guimarães y Casemiro. Brahim Díaz, decisivo, asistió a Ismael Saibari, del PSV, que batió a Alisson de volea a los 21 minutos.

    Con más de 32 grados, las pausas de hidratación resultaron imprescindibles. Sea lo que sea que Ancelotti dijo en el descanso, funcionó: Brasil mejoró de inmediato. Vinicius Jr. recortó a Hakimi y clavó un disparo en el ángulo para igualar antes del descanso. La grada brasileña, antes apagada, cobró vida.

    Pese a ello, el partido se apagó bajo el sol. Ambos técnicos movieron fichas, pero solo hubo una ocasión clara en la segunda parte. Tras el encuentro, Ancelotti afirmó que el punto era aceptable.

    «Este es el resultado que obtuvimos. No fue malo... no se gana un Mundial basándose en el primer partido», dijo.

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    ¿Qué hará ahora la FIFA?

    Fue un partido acorde con el día: todo salió bien y se cumplió lo mínimo, pero nada fue realmente especial. Quizá ese sea el Mundial que la FIFA ofrece. Los vídeos de aficionados escoceses invadiendo el Fenway Park y de un alemán que se hizo viral al descubrir el Waffle House muestran que Estados Unidos puede ser un gran destino vacacional.

    Sin embargo, en Nueva York y Nueva Jersey el día del partido fue distinto. Un aficionado brasileño, tras ver cómo la seguridad vaciaba su sector por fans sentados en asientos equivocados, lo llamó un problema cultural.

    «Esto es Estados Unidos. No entienden nuestra cultura. Ven tambores y gente de pie, y les parece demasiado», afirmó.

    Un portavoz de la FIFA explicó que la policía estatal protegía a los aficionados con entradas válidas y retiró a quienes estaban en asientos equivocados.

    Queda por ver si ese incidente define el recinto. Fue solo un partido, pero también la “inauguración” del estadio que albergará la final. Doce meses antes, un encuentro de un torneo menor parecía más animado. Arriba, en el vestíbulo, el contraste era evidente.

    Más allá de los precios y la logística, el peor pecado fue la monotonía.

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