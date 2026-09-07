Cristian Chivu insiste en que el Inter está decidido a «escribir páginas importantes en la historia» del club mientras se prepara para comenzar su campaña en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el martes. El Inter afronta una de las noches inaugurales más difíciles posibles en Europa, con su regreso al estadio donde José Mourinho lo guio a su tercera y más reciente corona de la Liga de Campeones en 2010.

Tras haber jugado a las órdenes de Mourinho durante la histórica temporada del triplete del Inter, Chivu mantiene un fuerte vínculo con su antiguo entrenador, al tiempo que subraya que su propia visión táctica sigue siendo distinta. Plenamente consciente de la enorme presión que conlleva liderar al Inter en Europa, el técnico rumano enfatizó la responsabilidad que recae sobre sus hombros. «Tenemos la obligación de escribir páginas importantes en la historia de este club. En los últimos años, este club ha alcanzado niveles importantes y tenemos que escribir otras páginas de su historia. ¿Mis emociones en este estadio? Se ha vuelto aún más bonito. Hoy es incluso más moderno y es un placer para todos tener la oportunidad de jugar un partido en este estadio», declaró Chivu a los periodistas en su rueda de prensa previa al partido.