AFP
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«No hemos ganado aquí en 60 años»: Cristian Chivu insiste en que el Inter mantendrá su identidad contra el Real Madrid de Jose Mourinho
Un reto histórico en el Bernabéu
Cristian Chivu insiste en que el Inter está decidido a «escribir páginas importantes en la historia» del club mientras se prepara para comenzar su campaña en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el martes. El Inter afronta una de las noches inaugurales más difíciles posibles en Europa, con su regreso al estadio donde José Mourinho lo guio a su tercera y más reciente corona de la Liga de Campeones en 2010.
Tras haber jugado a las órdenes de Mourinho durante la histórica temporada del triplete del Inter, Chivu mantiene un fuerte vínculo con su antiguo entrenador, al tiempo que subraya que su propia visión táctica sigue siendo distinta. Plenamente consciente de la enorme presión que conlleva liderar al Inter en Europa, el técnico rumano enfatizó la responsabilidad que recae sobre sus hombros. «Tenemos la obligación de escribir páginas importantes en la historia de este club. En los últimos años, este club ha alcanzado niveles importantes y tenemos que escribir otras páginas de su historia. ¿Mis emociones en este estadio? Se ha vuelto aún más bonito. Hoy es incluso más moderno y es un placer para todos tener la oportunidad de jugar un partido en este estadio», declaró Chivu a los periodistas en su rueda de prensa previa al partido.
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Respetando a Special One
El vínculo entre Chivu y Mourinho sigue siendo irrompible pese a su inminente batalla en la banda. Durante sus años de gloria en San Siro, Chivu ganó dos títulos de la Serie A, una Coppa Italia, una Supercopa de Italia y la Champions League bajo las órdenes del técnico portugués. Al recordar sus éxitos compartidos y su profunda conexión personal, el rumano no tardó en elogiar a su antiguo mentor: "Mourinho es una persona especial para mí. Conocerle fue un golpe de suerte. Me ayudó en el momento más difícil de mi vida y nunca lo olvidaré".
A pesar de su profunda conexión con Mourinho, Chivu rechazó con firmeza la idea de que el veterano entrenador haya moldeado su marco táctico, al sostener que su estilo como técnico se basa en su experiencia personal. "Nunca he copiado a nadie", explicó. "Tengo mi propia idea de fútbol, construida como jugador y durante mis años en las categorías inferiores, donde tuve la oportunidad de experimentar con cosas que me están ayudando en estos años".
Rompiendo la maldición de sesenta años
El Inter afronta una tarea formidable en España, ya que no gana en el Bernabéu desde hace seis décadas. En términos generales, el Real Madrid ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, mientras que la victoria más reciente del Inter ante el gigante español se remonta a la temporada 1998-99. Chivu asume la magnitud del desafío, pero insiste en que su equipo no renunciará a su estilo. «Jugar en el Bernabéu nunca es fácil para nadie. Hace 60 años que el Inter ganó aquí», dijo. «Muchos equipos han tenido dificultades para ganar aquí. Haremos todo lo posible, pero sin cambiar quiénes somos. Queremos ser dominantes, queremos demostrar que hemos crecido, y no hay una manera perfecta de afrontar al Real Madrid».
Cuestionado sobre la afirmación de Mourinho de que el Inter debería haber conquistado otra Champions League en las últimas temporadas, Chivu ofreció una respuesta tajante pero comedida: «La pregunta que hay que hacerle es si quería que el Inter ganara. Hemos llegado lejos gracias a la competencia de los directivos y a la capacidad de los jugadores, que en los últimos ocho años han mostrado cosas importantes. Con ideas y trabajo, por mérito y capacidad, estamos en una situación en la que mucha gente cree que podemos hacerlo. La Champions League es cruel. Incluso quienes la ganan tienen que superar ciertos momentos y necesitan un poco de suerte. Simplemente queremos ser competitivos, estar a la altura de la competición y de lo que el club ha logrado en los últimos años».
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Chivu advierte de que no hay que subestimar al Real Madrid
A pesar del reciente tropiezo del Real Madrid ante el Real Betis, Chivu sigue mostrándose cauteloso con el gigante español y apunta al lógico periodo de adaptación que necesitan sus nuevos fichajes. "El inicio de una temporada nunca es sencillo y todavía es pronto. Hay jugadores que todavía tienen que acostumbrarse a lo que significa jugar en el Real Madrid, algo que nunca es sencillo. El comienzo ha sido equilibrado. Perdieron su último partido, pero de manera inmerecida. Tienen un entrenador importante que sabe cómo hay que hacer ciertas cosas y jugadores del más alto nivel", explicó Chivu.
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