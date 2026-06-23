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«No hemos estado a la altura» - Kevin De Bruyne lamenta los «errores tontos» de Bélgica ante la amenaza de una desastrosa eliminación prematura del Mundial
Los Red Devils buscan recuperar su mejor forma
Bélgica llegó al Mundial 2026 como favorita, pero el equipo de Rudi García suma dos empates seguidos ante Irán y Egipto. Su único gol, obra de un autogol de Mohamed Hany en el 1-1 contra los Faraones, refleja su falta de puntería.
Al analizar el decepcionante inicio, De Bruyne fue contundente sobre los fallos defensivos y las distracciones mentales que han lastrado al equipo. «Cometimos errores tontos y nos presionamos demasiado», admitió a la Gazzetta. «Ante Irán disparamos mucho y, claro, también tuvimos suerte con el fuera de juego de Taremi. Debemos encontrar equilibrio y evitar pensamientos negativos; tenemos que hablar para hallar la solución».
La experiencia por encima del talento individual
El mediapunta del Nápoles, de 34 años, admite que ni él ni su amigo Romelu Lukaku están en su mejor momento físico, pero cree que su liderazgo será clave para que Bélgica supere el Grupo G.
«Nuestra experiencia nos ayudará a manejar una situación distinta a la esperada», afirmó De Bruyne. «En los grandes torneos el ánimo cambia rápido; debemos gestionar lo bueno y lo malo. Hasta ahora todo ha sido veloz, sabemos que no lo hemos hecho bien y eso ha afectado la moral, pero ahora debemos estar más decididos».
Una colaboración bajo la lupa
La conexión De Bruyne-Lukaku ha definido a la «generación dorada» de Bélgica, pero se duda de su eficacia. Lukaku fue titular en el 0-0 ante Irán y no marcó, por lo que se pide el regreso de Charles De Ketelaere al once.
De Bruyne, sin embargo, insiste en que lo personal debe ceder ante el objetivo colectivo de avanzar a las eliminatorias. «Todos saben lo unidos que hemos estado [Lukaku y yo] durante años, pero ahora debemos centrarnos en el equipo», afirmó el centrocampista. «No hemos estado a la altura, pero podemos llegar a estarlo».
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Una final decisiva contra Nueva Zelanda
La ecuación es sencilla para el equipo de García: deben vencer a Nueva Zelanda en su último partido de grupo para avanzar. No será fácil, pues no contarán con el defensa del Lille, Nathan Ngoy, sancionado para el encuentro en el BC Place de Vancouver. Los All Whites, últimos del grupo, ya mostraron garra al empatar 2-2 con Irán.
Los europeos, que en 2022 cayeron antes de los octavos, no pueden permitirse más “errores tontos” si quieren mantener vivo el sueño mundialista, probablemente el último para varias de sus estrellas.