¿No hay vuelta atrás para Trent Alexander-Arnold? Wayne Rooney sugiere que la estrella del Real Madrid no volverá a la selección inglesa con Thomas Tuchel

Thomas Tuchel sorprendió a todo el mundo del fútbol al dar a conocer una convocatoria ampliada de 35 jugadores para la última concentración de Inglaterra antes del Mundial, en la que, sin embargo, no dejó sitio para Alexander-Arnold. El exjugador del Liverpool, que fichó por el Real Madrid el verano pasado, ha sido un fijo en la selección inglesa desde 2018, por lo que su ausencia en una convocatoria tan amplia resulta especialmente llamativa.

En su podcast dela BBC, Rooney no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la situación. «La gran sorpresa, obviamente, fue Trent», dijo Rooney. «Me parece increíble que no esté en una convocatoria de 35 jugadores. Por la forma en que habló Thomas Tuchel, no parecía que hubiera vuelta atrás para Trent en la convocatoria».