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¡No hay vuelta atrás para Julián Álvarez! Diego Simeone quiere que el delantero del Atlético de Madrid se vaya tras su público deseo de fichar por el Barcelona
Simeone pierde la paciencia con Álvarez
No hay vuelta atrás para Álvarez en el Atlético: Simeone ha llegado al límite con el delantero. El técnico argentino, famoso por exigir lealtad total, ya vio suficiente tras la presión pública del jugador para fichar por el Barcelona.
Según SPORT, el ambiente en el Metropolitano ha empeorado, y el técnico ve la salida del campeón del mundo como la única forma de mantener la armonía del vestuario. No piensa convencer a quien ya tiene la mente puesta en otro sitio.
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Fichar por el Barcelona sigue siendo la prioridad.
Álvarez lleva tiempo en la agenda del Barça. Deco, director deportivo azulgrana, lo admira y lo ve clave para reforzar el ataque. El atractivo de jugar en el Camp Nou ha influido en el exjugador del Manchester City.
En el Atlético no sorprende: el club sabía que buscaba un nuevo reto y que su prioridad es el Barça. Aunque ha sido cauteloso, sus últimas declaraciones se interpretan como una llamada directa al gigante catalán para que «vengan a por él».
El Atlético establece las condiciones para su salida
A pesar de la aparente ruptura entre entrenador y jugador, el Atlético no facilitará la salida de Álvarez al Barcelona. La directiva, liderada por el director deportivo Mateu Alemany, prefiere venderlo al extranjero antes que reforzrar a un rival directo en La Liga.
Además, las exigencias económicas del Atlético complican aún más la operación: piden una prima elevada por ceder a un rival directo. Negociar un acuerdo que convenga a ambos clubes será el gran desafío del verano.
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El final del camino en el Metropolitano
La situación ya no tiene vuelta atrás y Simeone prioriza una resolución rápida. Quiere cerrar el asunto ya para no distraerse en la pretemporada. La ausencia de Álvarez en las últimas promociones del club, como la presentación de la nueva equipación, ha avivado el conflicto. Parece que sus días en la capital española están contados. Esta urgencia podría beneficiar al Barcelona si consigue los fondos necesarios.