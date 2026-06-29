¡No hay vuelta atrás para Julián Álvarez! Diego Simeone quiere que el delantero del Atlético de Madrid se vaya tras su público deseo de fichar por el Barcelona

No hay vuelta atrás para Álvarez en el Atlético: Simeone ha llegado al límite con el delantero. El técnico argentino, famoso por exigir lealtad total, ya vio suficiente tras la presión pública del jugador para fichar por el Barcelona.

Según SPORT, el ambiente en el Metropolitano ha empeorado, y el técnico ve la salida del campeón del mundo como la única forma de mantener la armonía del vestuario. No piensa convencer a quien ya tiene la mente puesta en otro sitio.







