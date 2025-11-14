'No hay violencia' - Cristiano Ronaldo, defendido por Roberto Martínez después de que la estrella de Portugal ve la tarjeta roja contra Irlanda
Primera tarjeta roja en 226 apariciones: Histórica expulsión para Ronaldo
Portugal podría haber necesitado que su capitán permaneciera en el campo, ya que perdían 2-0 en el momento de su expulsión. Dos goles de Troy Parrott los condenaron a la derrota en el Aviva Stadium. Ronaldo ya estaba de vuelta en el vestuario cuando sonó el pitido final, después de haber visto la tarjeta roja poco después de la hora de juego.
Aunque el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones ha sido conocido por perder los nervios con los años, nunca había explotado lo suficiente como para ganar una suspensión internacional. Se hizo historia de la clase no deseada en suelo irlandés.
Martínez afirma que Irlanda influyó en la expulsión de Ronaldo
El entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, había dicho antes del partido que la presencia de Ronaldo puede influir en los oficiales del partido. El entrenador de Portugal, Martínez, hizo referencia a esos comentarios al dar su reacción a una tarjeta roja que se mostró tras una revisión del VAR.
Martínez dijo, después de ver a Ronaldo lanzar un brazo en dirección a Dara O’Shea: "La tarjeta roja es simplemente un capitán que nunca había sido expulsado antes en 226 partidos - creo que eso merece crédito - y hoy, pensé que fue un poco severo porque él se preocupa por el equipo.
"Estuvo 60 minutos o 58 minutos en el área siendo agarrado, siendo empujado, siendo jalado y obviamente cuando intenta alejarse del defensor. Creo que la acción se ve peor de lo que realmente es, no creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo, pero desde donde está la cámara, parece un codo. Pero lo aceptamos.
"Lo único que deja un sabor amargo en mi boca es que en la conferencia de prensa de ayer, su entrenador habló sobre el aspecto de que los árbitros pueden ser influenciados, y luego un gran defensa central cae al piso tan dramáticamente con el giro del cuerpo de Cristiano."
Martínez se niega a condenar las acciones de Ronaldo
Martínez le dijo a otros medios sobre ver a su capitán ser expulsado: "Hablamos, creo que es difícil para un jugador como Cristiano que está en el área. Tenía contacto constante con los defensores, agarrándolo. No hay violencia, intenta apartarlos. Tuvo mala suerte.
"He hablado con él y es una jugada que muestra su deseo de revertir el marcador. Creo que la imagen es peor que la realidad y es bueno recordar que es la primera expulsión de su carrera [con el equipo nacional]."
Prohibición de Ronaldo: ¿Cuántos partidos se perderá CR7?
Ronaldo definitivamente estará ausente para Portugal cuando completen su campaña de clasificación para la Copa del Mundo 2026 contra Armenia el domingo. Queda por ver cuántos partidos estará suspendido, ya que podría enfrentarse a una suspensión de tres partidos por conducta violenta.
El código disciplinario de la FIFA, capítulo dos, Artículo 14(i) establece: "Los jugadores y oficiales serán suspendidos por mala conducta según se especifica a continuación... al menos tres partidos o un período de tiempo apropiado por agresión, incluyendo codazos, golpes, patadas, mordiscos, escupir o golpear a un oponente o a una persona que no sea un oficial de partido."
Su destino será determinado por un comité disciplinario. Si recibiera una suspensión de tres partidos, Ronaldo podría perderse los partidos del grupo inicial de Portugal en las finales del próximo verano.
Si los hombres de Martínez caen en los play-offs, entonces serían esos juegos, junto con la fecha en casa contra Armenia, los que se perdería. Portugal esperará que solo quede fuera por un partido de 90 minutos.
Ronaldo, que sigue en plena forma con el equipo saudí Al-Nassr, estará desesperado por no perderse la acción de un gran torneo, habiendo concedido que la Copa del Mundo 2026 será la última - con el legendario delantero dispuesto a cumplir 41 años en febrero.