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'No hay un nuevo Wrexham': a Alexandre Pato y al Northampton les dicen que no pueden replicar el modelo de récord de Ryan Reynolds y Rob Mac
Pato se ha unido a Reynolds, Brady y Snoop en la EFL
Un par de estrellas de primer nivel completaron una sorprendente compra del Racecourse Ground en 2021. Desde entonces, el ascenso a la relevancia ha sido meteórico, con tres ascensos consecutivos que han sacado al Wrexham de la National League y lo han dejado a las puertas de la Premier League.
La galardonada serie documental ‘Welcome to Wrexham’ ha abierto una ventana al mundo, permitiendo construir una afición global, y ha puesto en marcha una tendencia evidente, con figuras como Tom Brady, Hugh Jackman y Snoop Dogg ahora implicados en otros clubes de la EFL.
El exdelantero del AC Milan y de Brasil Pato se ha unido a ese grupo, con Sports Alpha Capital (SAC) adquiriendo una participación mayoritaria en el Northampton Town. Los actuales propietarios David Bower, Nigel Le Quesne y Kelvin Thomas conservan un 30% de las acciones.
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Por qué el Northampton no puede copiar el modelo del Wrexham
La ilusión va en aumento en Sixfields, tras el descenso de League One de la pasada temporada, con Hasselbaink entre quienes están deseando ver qué depara el futuro a corto y largo plazo, después de haber tenido muy poco con lo que trabajar durante sus 42 partidos al frente del equipo del South Midlands.
La exestrella del Chelsea y de los Países Bajos, que hablaba en asociación con MrQ, dijo a GOAL al ser preguntado por la presencia de Pato en Northampton y la promesa de un mayor apoyo económico y deportivo: «Sí, y por desgracia, eso no estaba ahí. Le deseo al club lo mejor, de verdad.
«Es un club magnífico con muchísimas posibilidades, oportunidades. Y ojalá este propietario pueda realmente llevarles en la dirección correcta y convertirlo en un club serio y estable.
«La verdad es que no sabía que había una compra del club. Esto es una noticia para mí. Pero es bueno oírlo. Conozco al antiguo régimen. Intentaron hacerlo bien, pero siempre era una batalla con las finanzas. Y ojalá ahora puedan solucionarlo».
El neerlandés añadió sobre los equipos que intentan copiar el modelo de Reynolds y Mac: «Creo que eso ya se ha hecho. No hay un nuevo Wrexham. Creo que ahora hay que hacer algo diferente. Wrexham lo ha hecho extraordinariamente bien. Pero ahora hace falta otro tipo de estructura que hay que montar para que sea algo nuevo y funcione».
Se están trazando planes ambiciosos en Sixfields
El copresidente de los Cobblers, Tim Chamberlain, dijo sobre contar con una figura reconocible a bordo al inicio de una nueva aventura: «A Pato le importa muchísimo el juego y conecta realmente bien con la gente. Es un gran activo para nosotros en términos de marca de cara al resto del mundo. Queremos explorar la vía con Brasil, es un exinternacional y sigue muy vinculado al AC Milan.
»He tenido el privilegio de pasar algo de tiempo con él y, antes que nada, es realmente humilde y es un gran tipo. Es la cara perfecta de nuestro consorcio, disfrutó mucho de su visita a Sixfields y está deseando volver».
Chamberlain añadió sobre la ambición colectiva: «Estamos en una posición para ayudar a que el club siga avanzando. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero nuestro plan es construir y progresar año a año, hacer las cosas bien e implicar a los aficionados. Esperamos que todo el mundo vea que estamos aquí a largo plazo, pero la prueba estará en los hechos. Queremos construir algo.
»Si llega de repente, genial. Pero no vamos a tomar eso como nuestro escenario base. ¿Seré feliz si seguimos siendo un club de League Two dentro de cinco años? No, no lo seré. Pero la realidad del fútbol es que sube y baja, y a veces las cosas salen de tu lado y a veces no.
»Pero nos vemos creciendo y teniendo éxito en el campo, aunque no me atrevería a decir: “bien, vamos a estar aquí”. Creo y espero que los aficionados estén contentos con lo que queremos construir y va a ser con una visión a largo plazo. No pondremos en riesgo la viabilidad del club, tiene que ser sostenible, ese es el mensaje».
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El Wrexham prosperó, pero el Northampton Town está tambaleándose
Reynolds y Mac adoptaron un enfoque similar cuando adquirieron el Wrexham. Incorporaron a las personas adecuadas a su lado y se aseguraron de no correr ningún riesgo en lo que respecta a la longevidad de una institución histórica.
Está por ver qué ofrecerán Pato y compañía en el Northampton, con los Cobblers actualmente languideciendo en el puesto 22 de la tabla de la cuarta división, solo un puesto y un único punto por encima de la zona de descenso. Volverán a la acción el sábado con un viaje a York City.
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