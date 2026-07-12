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Rafa Marquez, MexicoGetty

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«No hay tiempo para empezar de cero»: cinco claves que el exjugador del Barcelona Rafa Márquez debe acertar como seleccionador de México

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R. Marquez
Rafael Márquez
G. Mora
Edson Álvarez

La leyenda de «El Tri» hereda confianza renovada, una generación emergente y grandes expectativas. Desde definir el papel de Gilberto Mora hasta decidir el futuro de Edson Álvarez, esto es lo que Márquez debe hacer para que México siga avanzando.

Cuando Rafael Márquez fichó por el AS Mónaco en 1999, solo preguntó: «¿Mónaco está en Europa?».

Al joven defensa de 20 años solo le interesaba saber si el club estaba en Europa. Con el Mónaco ganó la Ligue 1 en la temporada 1999-2000 y, más tarde, se convirtió en el primer mexicano en levantar la Liga de Campeones de la UEFA con el Barcelona en 2006. Es, posiblemente, el mejor defensa que ha vestido la camiseta de México.

«El Tri» ya vivió algo similar al nombrar a una de sus leyendas como seleccionador. Hugo Sánchez, el «Pentapichichi», asumió el cargo tras el Mundial 2006.

Su punto más alto fue el tercer lugar en la Copa América 2007, con Nery Castillo como figura. Pero menos de un año después fue destituido por no clasificar a la sub-23 a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El nombramiento de Márquez, en cambio, goza de amplio respaldo. Como asistente de Javier “Vasco” Aguirre, aprendió a manejar un plantel de casi 60 jugadores y contribuyó a recuperar la confianza tras la decepción de 2022.

«Me sorprendió gratamente su personalidad con el grupo porque, fuera del terreno de juego, es sin duda un hombre prudente y mesurado», declaró Aguirre a la periodista Denise Maerker en su podcast Hablemos. «Como persona, digamos que es reservado, y eso le viene bien, porque, como dice el refrán, a boca cerrada no entran moscas. Bora [Milutinović] solía decirme: “No hables tanto, porque luego te lo echarán en cara”. Con Rafa, estamos en muy buenas manos».

Con Aguirre se fueron las bromas, la alegría y las ruedas de prensa impredecibles. Llega Márquez, formado en La Masía del Barcelona, con la esperanza de dejar su huella y evitar los errores que impidieron a Sánchez dirigir a El Tri en un Mundial.

Aquí hay cinco cosas que Márquez debe hacer bien ahora que es oficialmente el seleccionador de México...

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Continuidad, no un nuevo comienzo

    Márquez toma las riendas de una selección mexicana que recuperó la confianza con Aguirre. Su primer reto es mantener esos cimientos mientras imprime poco a poco su propia identidad.

    Por eso fue clave su primer mensaje público: habló como quien valora lo construido.

    «Hay una base muy buena, con jóvenes y veteranos que serán clave en esta transición», afirmó Márquez tras su nombramiento. «Como he dicho en mis redes, no es hora de empezar de cero, sino de acelerar.

    «Ya se sentaron las bases; ahora toca mantenerlas y mejorarlas. Estoy ilusionado, siento la responsabilidad y quiero ayudar a los jugadores a crecer y elevar el nivel del fútbol mexicano».

    Los primeros partidos de México en septiembre y octubre permitirán a Márquez consolidar el vínculo con la afición y mostrar qué aspectos del proyecto de Aguirre conserva y dónde imprime su propia huella.

    El mensaje es la continuidad; el reto, evitar que se convierta en estancamiento.

    • Anuncios
  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impulsar a la generación de Gilberto Mora

    La trayectoria de México en el Mundial ha dado a conocer a una nueva hornada de jugadores que ya no parecen meras piezas para un futuro lejano.

    Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Raúl «Tala» Rangel, Mateo Chávez y Armando «Hormiga» González ya son piezas clave para el próximo ciclo.

    La tarea de Márquez es convertir esa promesa en responsabilidad.

    La irrupción de Mora, de solo 17 años, simbolizó el torneo de México: nunca se mostró abrumado y transmitió a El Tri que una nueva era ya había comenzado.

    Para Márquez es un desafío: debe impulsar a estos jóvenes sin cargar sobre ellos todo el peso del fútbol mexicano.

    Lo mismo vale para el resto de los que aprovecharon la apertura de Aguirre: el Mundial les dio una plataforma; ahora Márquez debe marcarles un camino.

    «Me llena de orgullo ser mexicano», declaró Erik Lira tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos. «Me llena de orgullo vestir esta camiseta. Me llena de orgullo pertenecer a esta selección, a esta familia, porque creo que hemos perdido con gran honor.

    Sinceramente, no estoy satisfecho, pero estoy contento con lo que hemos conseguido. Hoy hemos plantado una semilla que recordaremos mañana, y estoy seguro de que nos esperan cosas muy buenas».

    Esa semilla ahora está en manos de Márquez.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Definir el papel de Edson Álvarez

    Tras la eliminación de México en cuartos de final del Mundial Sub-20 de 2017 ante Inglaterra, Edson Álvarez viajó a Rusia para sumarse a la selección absoluta en la Copa de las Confederaciones.

    Juan Carlos Osorio quería acelerar su desarrollo y lo veía capaz de aportar en la zaga o en el medio para el Mundial del año siguiente.

    A su llegada a Rusia, Álvarez estaba nervioso y emocionado; no podía creer que entrenaba al lado de su ídolo, Márquez.

    El ex capitán de México lo acogió de inmediato bajo su protección.

    Esa relación se convirtió en uno de los hilos más intrigantes del nuevo ciclo.

    Álvarez ya tiene tres Mundiales en su palmarés, aunque en los dos últimos su protagonismo fue menor. En 2026 sus minutos bajaron pese a ser titular contra Corea del Sur y la República Checa, encuentros que recordaron por qué sigue siendo difícil prescindir de él.

    Márquez valorará su perfil, pero sabe que ya no basta la reputación: debe ganarse el sitio, y su futuro en el club será clave.

    Se ha especulado con su fichaje por la Bundesliga, concretamente por el 1. FC Köln. Si permanece en Europa y juega con regularidad, Márquez probablemente lo mantendrá en sus planes.

    La incógnita es si empezará como titular, líder o buscando demostrar que aún encaja en ambas categorías.

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Crea una identidad que se adapte a México

    El nombramiento de Márquez en la Liga MX ya tiene una trama secundaria fascinante.

    Gabriel Milito, su excompañero en el Barcelona, dirige a las Chivas y practican uno de los mejores fútbol de México. Ambos compartieron vestuario en el Barça durante tres temporadas. Ahora, desde roles distintos, moldean proyectos clave del fútbol mexicano.

    Las Chivas no solo ganan: imponen una idea clara. El curso pasado fueron subcampeonas con 36 puntos, demostrando cómo una visión de entrenador puede cuajar de inmediato.

    Por eso las Chivas se convierten en un referente para Márquez. Milito les ha dado estructura, intensidad y un estilo claro. Márquez debe hacer algo similar con el Tri, manteniendo la competitividad que Aguirre recuperó.

    Sus dos campañas con el Barça Atlètic anticipan esa identidad.

    Márquez guió al filial del Barcelona al cuarto puesto de la Primera RFEF en 2022-23 y, la siguiente temporada, lo llevó al segundo lugar y a la final del playoff de ascenso. Su equipo solía jugar con un 4-3-3, construyendo el juego desde atrás, controlando el centro del campo y buscando ser protagonista en campo rival.

    No era rígido: alternaba el «falso nueve», reubicaba centrocampistas en labores defensivas, modificaba el mediocampo y, cuando hacía falta, alineaba dos delanteros.

    Ese equilibrio será esencial con México.

    No puede copiar y pegar los principios del Barcelona; debe adaptarlos a su plantel, a las exigencias del fútbol internacional, a la Concacaf y a la urgencia que siempre acompaña al seleccionador mexicano.

    ¿Podrá Rafa dotar a El Tri de la misma identidad reconocible que Milito ha dado a las Chivas?

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    Soportar la presión de ser una leyenda

    Márquez no es un seleccionador más de México. Es una de las figuras más emblemáticas del fútbol de su país: ex capitán, cinco veces participante en el Mundial e icono del Barcelona.

    Su palmarés le otorga credibilidad inmediata, pero también le deja sin margen para esconderse.

    Aguirre devolvió el orgullo a México; ahora Márquez debe convertir ese orgullo en progreso. La tarea exige más que simbolismo, sobre todo tras un Mundial que reconectó a El Tri con su afición, pero que terminó de forma dolorosa contra Inglaterra.

    Su primera decisión importante será conformar su cuerpo técnico.

    En agosto ofrecerá una rueda de prensa, momento en el que podrían confirmarse los nombres de Alfredo Talavera y Andrés Guardado, mencionados como posibles colaboradores.

    También se menciona la posibilidad de incorporar a un técnico con más experiencia. Ignacio Ambriz y Luis Fernando “Flaco” Tena, oro olímpico en Londres 2012, aparecen en la lista.

    Esa decisión mostrará cómo ve Márquez el cargo: ¿un cuerpo técnico de su generación, una voz más madura o continuidad con Aguirre?

    La presión será inmediata, pues el nombre pesa. La oportunidad es igual de grande.

    Durante años, Márquez fue el futbolista mexicano que hizo que Europa pareciera posible. Ahora, como seleccionador, debe hacer que el siguiente paso de México también lo parezca.