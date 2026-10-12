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¡No hay sitio para Mastantuono! Messi elige a diez futuras estrellas del fútbol, entre ellas algunos nombres sorprendentes
Los pocos elegidos para la próxima generación
Messi sigue siendo la máxima referencia de excelencia en el fútbol y, con su último proyecto, pasa el testigo a un selecto grupo de adolescentes. El icono argentino ha identificado a diez jugadores que, a su juicio, poseen las cualidades necesarias para «reescribir el futuro del fútbol». La iniciativa, lanzada como parte de una gran campaña con Adidas, marca con la que colabora desde hace años, se centra en talentos de distintos rincones del mundo, en lugar de limitarse a los grandes clubes europeos ya consolidados.
Aunque Messi suele asociarse al romanticismo del fútbol argentino, su lista refleja una perspectiva internacional sorprendentemente amplia. Ha elegido diez «capítulos» que representan la próxima era del fútbol y se ha fijado en jugadores que, pese a su corta edad, ya destacan a nivel profesional.
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Sonados desaires a los más brillantes de Argentina
Quizá lo más sorprendente de la selección de Messi sea la ausencia de varios compatriotas argentinos de renombre. Pese a la expectación que rodea a Franco Mastantuono, la sensación del Real Madrid que actualmente está cedido en la Fiorentina, y al reciente ascenso de Nico Paz en el Como, ninguno de los dos entró en la lista definitiva.
El único representante argentino de la lista es Tomas Aranda. La joya de Boca Juniors, que ya ha debutado con la selección absoluta, es el único compatriota al que Messi consideró merecedor de un puesto en este top diez.
Nombres sorprendentes de todo el mundo
La sección masculina de la lista incluye varios nombres que quizá aún no sean conocidos por todos, pero que gozan de una gran consideración entre los ojeadores. El Arsenal aporta a Max Dowman como representante inglés, mientras que el talento mexicano Gilberto Mora, del Tijuana, también se ha ganado un puesto. El centrocampista turco del Eintracht Frankfurt Can Uzun, la promesa del Crystal Palace Zavier Gozo, Jesus Rodriguez, del Como, y Kees Smit, del AZ Alkmaar, completan una lista que abarca las canteras de élite de Europa y los mercados emergentes de Norteamérica.
Seis años después de su primera lista, la superestrella del Inter Miami selecciona por tercera vez a las jóvenes promesas a las que augura un futuro en la élite. Anteriormente había destacado a jugadores como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jadon Sancho y Mason Mount entre sus principales promesas.
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Inclusión del fútbol femenino
En una decisión que supone un paso adelante, la lista de Messi no se limita al fútbol masculino: también eligió a tres jugadoras que, a su juicio, serán las estrellas del futuro. La leyenda argentina incluyó a Chloe Sarwie, del Nordsjaelland; a la brasileña Giovanna Waksman, del Lyon; y a la joven alemana Lotta Wrede, del Hamburgo. Este enfoque inclusivo demuestra que Messi reconoce el rápido crecimiento del fútbol femenino profesional y el nivel de talento que existe actualmente en él.
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