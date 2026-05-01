Enrique, justo tras el partido, habló del «mejor partido que he vivido como entrenador». Lothar Matthäus se mostró sorprendido y escribió en la revista kicker: «Creo que entonces hablaba el aficionado; como entrenador, no puede estar satisfecho con su defensa».

No se espera un cambio de sistema para el miércoles en el Allianz Arena. «Lo decisivo es creer que se puede ganar así», afirmó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. «No queremos perder, y eso nos hace fuertes. El PSG tampoco renunciaría a su estilo, que les llevó a ganar la Liga de Campeones».

El PSG conquistó la máxima competición europea el año pasado con un 5-0 en la final ante el Inter de Milán, mientras que el Bayern es hoy el equipo más goleador de Europa.