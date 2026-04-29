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Donny Afroni

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«¡No hay que pensárselo dos veces!»: instan al Manchester United a fichar a Enzo Fernández ante la incertidumbre sobre su futuro en el Chelsea

E. Fernandez
Manchester United
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L. Saha

Se ha instado al Manchester United a fichar al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández, mientras los «Diablos Rojos» buscan reforzar su mediocampo este verano. El exdelantero del United Louis Saha cree que el club debería pujar por Fernández si este queda libre. El argentino, campeón del mundo, tiene un futuro incierto en Stamford Bridge tras un periodo turbulento en el oeste de Londres.

  • El futuro de Fernández es incierto

    La situación de Fernández en Londres se complica. El centrocampista fue excluido de dos partidos por el exentrenador Liam Rosenior tras comentar un posible fichaje por el Real Madrid. Con el París Saint-Germain pendiente, el Chelsea podría tener que tomar una decisión difícil sobre el argentino. El Manchester United ya lo siguió tras su gran Mundial 2022 y podría volver a la carga, pues busca mediocampistas que dominen la posesión y el ritmo de la Premier.

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    Saha apoya el fichaje de Fernández por el Old Trafford

    En declaraciones a Betinia, Saha elogió al campeón del Mundial y afirmó: «Enzo Fernández no tiene el mismo estilo que Bruno Fernandes, pero podría encajar en ese centro del campo. Tiene serenidad, inteligencia y capacidad para abrir el juego. No es un mediocampista defensivo como Caicedo, pero tiene agresividad y calidad. Si está disponible, el Manchester United debería ficharlo».

  • Se prevé una reestructuración del centro del campo en el Manchester United

    La recomendación llega cuando el United se prepara para reorganizar el centro del campo. El veterano Casemiro dejará Old Trafford al final de la temporada y también se ha especulado con la salida de Manuel Ugarte. Fernández podría cubrir ese vacío.


  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Otros candidatos en la lista del United

    Aunque Saha defiende el fichaje de la estrella del Chelsea, el Manchester United explora otras opciones. Según informes, sigue a Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton), Elliot Anderson (Nottingham Forest) y Bruno Guimaraes (Newcastle) para reforzar el centro del campo. Los Red Devils podrían fichar hasta dos centrocampistas antes de que cierre el mercado de verano, cifra que subiría si hubiera más salidas.

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