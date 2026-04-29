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«¡No hay que pensárselo dos veces!»: instan al Manchester United a fichar a Enzo Fernández ante la incertidumbre sobre su futuro en el Chelsea
El futuro de Fernández es incierto
La situación de Fernández en Londres se complica. El centrocampista fue excluido de dos partidos por el exentrenador Liam Rosenior tras comentar un posible fichaje por el Real Madrid. Con el París Saint-Germain pendiente, el Chelsea podría tener que tomar una decisión difícil sobre el argentino. El Manchester United ya lo siguió tras su gran Mundial 2022 y podría volver a la carga, pues busca mediocampistas que dominen la posesión y el ritmo de la Premier.
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Saha apoya el fichaje de Fernández por el Old Trafford
En declaraciones a Betinia, Saha elogió al campeón del Mundial y afirmó: «Enzo Fernández no tiene el mismo estilo que Bruno Fernandes, pero podría encajar en ese centro del campo. Tiene serenidad, inteligencia y capacidad para abrir el juego. No es un mediocampista defensivo como Caicedo, pero tiene agresividad y calidad. Si está disponible, el Manchester United debería ficharlo».
Se prevé una reestructuración del centro del campo en el Manchester United
La recomendación llega cuando el United se prepara para reorganizar el centro del campo. El veterano Casemiro dejará Old Trafford al final de la temporada y también se ha especulado con la salida de Manuel Ugarte. Fernández podría cubrir ese vacío.
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Otros candidatos en la lista del United
Aunque Saha defiende el fichaje de la estrella del Chelsea, el Manchester United explora otras opciones. Según informes, sigue a Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton), Elliot Anderson (Nottingham Forest) y Bruno Guimaraes (Newcastle) para reforzar el centro del campo. Los Red Devils podrían fichar hasta dos centrocampistas antes de que cierre el mercado de verano, cifra que subiría si hubiera más salidas.