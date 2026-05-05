«No hay que hacer eso con solo 18 años»: Uli Hoeneß anuncia una reprimenda para Lennart Karl, la gran promesa del Bayern de Múnich

Tras señalar que Michael Olise suele aparecer en los partidos de la selección francesa con ropa muy llamativa, Hoeneß respondió: «Sí, pero él ya es una estrella mundial, así que puede permitírselo. Los medios impulsan esa imagen y a su nueva novia también le interesará.

Sin embargo, un traje rosa “nunca es sensato”. Debe entender que tiene que convencer con su fútbol y entusiasmar en el campo. Si después conduce un coche llamativo, eso ya es otra cosa; pero no a los 18 años”.

Por ello, el FC Bayern debe intervenir. Hoeneß está «convencido» de que el entrenador Vincent Kompany ya se lo ha dicho a Karl. Concluye: «Al final, se le debe juzgar por lo que haga en el campo. Si dentro de cuatro o cinco años es internacional y la gente dice: “Yo también voy al estadio por él”, entonces quizá pueda permitirse algún capricho en Carnaval. Entonces podrá volver a sacar el disfraz del armario… y quizá volver a ponérselo».