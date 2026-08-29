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«¡No hay pánico!». El imperturbable Roberto De Zerbi lanza una audaz promesa a los aficionados del Tottenham tras la decepcionante derrota ante el Newcastle
Analizando la caída ante el Newcastle
El Tottenham vivió una tarde complicada en el norte de Londres, ya que los goles de Anthony Elanga y Yoane Wissa aseguraron los tres puntos para los visitantes. Al valorar el partido, De Zerbi consideró que el marcador no reflejaba con precisión el desarrollo del juego, pese a que a su equipo le costó encontrar la forma de superar la sólida línea defensiva del Newcastle.
«Decepcionado por el resultado porque, hasta el primer gol que encajamos, creo que jugamos mejor que el Newcastle», dijo De Zerbi a BBC Sport. «Perdimos la posesión del balón en la primera parte porque no defendimos de la manera correcta, la distancia entre los defensas y los atacantes era demasiado grande. Podemos mejorar en las fases defensivas, pero hoy fue un resultado injusto».
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Dificultades históricas y oportunidades perdidas
La derrota fue especialmente dolorosa, ya que dejó al Tottenham con una estadística no deseada en su historia, al convertirse en la primera vez en 52 años que no logra marcar mientras pierde sus dos primeros partidos de liga. El Tottenham no marcaba y perdía sus dos primeros encuentros de una temporada por primera vez desde la campaña 1974-75.
De Zerbi lamentó la falta de serenidad de su equipo en el último tercio, citando específicamente la necesidad de tomar mejores decisiones cuando se ve portería. «Al principio de la segunda parte tuvimos alguna ocasión para crear ocasiones potenciales. Creamos muchas ocasiones para marcar, tenemos que mejorar la última decisión, porque eso marcará la diferencia», explicó el entrenador. «Al final estamos decepcionados por el resultado y por nuestros aficionados. Estamos trabajando para ser un gran equipo. Cuando nos convirtamos en un equipo creo que podremos cambiar la historia de las dos últimas temporadas del Tottenham. Estamos trabajando para hacerlo bien en el campo, si crees en el trabajo y en el entrenamiento, entonces tienes que mejorar día a día».
Se requiere paciencia para el plan a largo plazo
A pesar de la creciente frustración entre la afición del Tottenham, De Zerbi se mostró tajante al afirmar que sigue habiendo una hoja de ruta clara hacia el éxito. El Tottenham arrancó la nueva temporada decidido a dejar atrás la salvación del descenso lograda en la última jornada del curso pasado, respaldando a su nuevo técnico con más de 350 millones de libras en fichajes de verano. Sin embargo, tras una dura derrota por 3-0 en casa del Brentford en la jornada inaugural y otra actuación decepcionante contra el Newcastle, el equipo sigue teniendo problemas. En medio de este complicado inicio, De Zerbi pidió a los aficionados paciencia mientras la renovada plantilla se adapta a su exigente filosofía táctica.
En declaraciones a Sky Sports, el técnico lanzó un mensaje claro a quienes cuestionan la dirección del equipo: "No hay pánico. Sé adónde vamos y cuál es el plan. Lo siento por los aficionados por el resultado. Tenemos que mejorar. Tenemos que trabajar duro sobre el campo y encontrar la conexión entre los jugadores.
- AFP
El próximo desafío para el equipo de De Zerbi
El Tottenham intentará reconducir su temporada cuando visite al Nottingham Forest el 5 de septiembre. Se presenta otra prueba exigente para el equipo de De Zerbi, con el Forest pletórico de confianza después de lograr hoy un impresionante empate 2-2 en Anfield ante el Liverpool.
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