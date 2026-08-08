A través de las redes sociales, Copley compartió un emotivo mensaje después de que las pruebas médicas confirmaran la gravedad del daño. Reflexionando sobre el dolor de su diagnóstico de lesión, Copley escribió: "No hay palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Pasé de vivir el sueño de jugar la pretemporada con el club del que soy aficionado desde pequeño a enterarme de que me había roto el ligamento cruzado anterior".

A pesar del golpe emocional, el joven centrocampista prometió mantenerse fuerte y aseguró a los aficionados que trabajará sin descanso para volver "más fuerte y mejor".