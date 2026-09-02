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«No hay nuevas conversaciones»: Scott McTominay ofrece una actualización sobre su contrato y tranquiliza a los aficionados por una próxima intervención cardíaca
Intervención médica prevista para McTominay
McTominay ha ofrecido una actualización tranquilizadora a los aficionados del Nápoles sobre su estado de salud después de que surgieran informaciones de que necesita un procedimiento médico. El ex del Manchester United estará un breve periodo de baja para tratar una arritmia leve y benigna, pero se apresuró a señalar que la situación está muy lejos de ser una emergencia.
"Estoy bien, el procedimiento era algo que había planeado hacer con el club desde hacía bastante tiempo. Ya habíamos hablado de ello en la pretemporada, estaré fuera unas semanas", dijo McTominay a los periodistas en la alfombra roja durante la ceremonia anual de premios organizada por la AIC, la asociación italiana de futbolistas.
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Ningún avance en las negociaciones del contrato
Aunque su salud era la principal preocupación para muchos, durante el acto también surgieron preguntas sobre su situación contractual en Nápoles. A pesar de haberse convertido en una pieza vital del centro del campo del Nápoles desde su sonado fichaje procedente de Old Trafford hace dos veranos, McTominay reveló que no ha habido avances recientes para ampliar su actual contrato, al que todavía le quedan dos años.
Preguntado directamente por la posibilidad de un nuevo contrato, el centrocampista fue fiel a su estilo y se mostró contundente sobre sus prioridades. «No ha habido nuevas conversaciones», confesó McTominay. «Lo importante es lo que pasa en el campo, no la ampliación del contrato. No sé cuándo pasará, no es momento de pensar en eso».
Dominio en la Gran Gala del Calcio
La presencia de McTominay en la ceremonia de premios no sorprendió a nadie, dadas sus estelares actuaciones en Italia. El Gran Gala del Calcio es el equivalente italiano de los premios de la PFA, y el escocés se ha consolidado como una presencia habitual en el podio. Después de haber sido nombrado ya Jugador del Año de la Serie A y de haber sido incluido en el Equipo de la Temporada en 2025, el excentrocampista del Manchester United vuelve a optar este año a ambos prestigiosos galardones.
McTominay participó en los dos primeros partidos del Nápoles en la nueva temporada de la Serie A, siendo titular en la victoria por 2-0 ante el Génova antes de sufrir una derrota por 2-1 contra el Como.
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El brillante registro de McTominay con el Nápoles
Desde su llegada a Nápoles, McTominay ha disfrutado de una trayectoria estelar con el Nápoles, conquistando el Scudetto en la temporada 2024-25, seguido de la Supercoppa Italiana en 2025-26. En 82 partidos con el club en todas las competiciones, el internacional escocés ha participado directamente en 37 goles, con 27 tantos y 10 asistencias.
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