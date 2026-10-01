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«No hay ningún problema»: Ousmane Dembele rompe su silencio sobre el supuesto desencuentro con Kylian Mbappe por los comentarios sobre el «elegido» al Balón de Oro
Apagando el ruido
En la previa de un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia este viernes, Dembele abordó la supuesta tensión. Informaciones anteriores habían asegurado que se había abierto una distancia entre Dembele y Mbappe, y describían la situación como fría.
Sin embargo, Dembele rechazó rápidamente esas afirmaciones cuando le preguntaron si seguía siendo amigo de Mbappe. «Hemos hablado. Estamos uno al lado del otro en la mesa. No hay ningún problema», dijo Dembele antes del partido. Dembele dejó absolutamente claro que su relación personal no se ha visto dañada por la atención mediática que les rodea.
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El debate sobre el elegido
La fractura se originó a raíz de una entrevista que Mbappe concedió a France Football sobre el Balón de Oro de este año. Mbappe habló de sus trayectorias opuestas y afirmó: "A él siempre se le ha visto como un jugador con talento; a mí siempre se me ha visto como el elegido".
Posteriormente, Dembele respondió en una entrevista con Ligue 1 Plus. "Yo siempre he estado al final de la clase, trabajando duro. En toda mi carrera, no he dicho ni una palabra. He trabajado mucho. Como dije, yo nunca fui el elegido, pero trabajé y, el año pasado, fui recompensado por un año fantástico con el PSG, y este año, ya veremos, sin presión, tranquilo", explicó Dembele.
Centrada en el terreno de juego
A pesar de la narrativa que sigue circulando, Dembele se negó a seguir alimentando el drama durante la última concentración de la selección.
Dembele, que podría llevar el brazalete de capitán en ausencia de Mbappe contra Italia, insiste en que solo está centrado en el fútbol. «No voy a comentar todas estas historias; no quiero comentarlas. Son pequeñas disputas en las redes sociales. Con 29 años, no voy a comentar eso. Estoy centrado en lo que pasa en el campo», declaró Dembele.
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Mirando al futuro con Zidane
Francia afronta un duelo crucial contra Italia el viernes, en el inicio de una nueva era con Zinedine Zidane al frente de su primer partido como seleccionador. Con la ceremonia del Balón de Oro en Londres prevista para finales de este mes, tanto Dembele como Mbappe estarán deseando que sus actuaciones hablen por sí solas en el escenario internacional.
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