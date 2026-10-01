En la previa de un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia este viernes, Dembele abordó la supuesta tensión. Informaciones anteriores habían asegurado que se había abierto una distancia entre Dembele y Mbappe, y describían la situación como fría.

Sin embargo, Dembele rechazó rápidamente esas afirmaciones cuando le preguntaron si seguía siendo amigo de Mbappe. «Hemos hablado. Estamos uno al lado del otro en la mesa. No hay ningún problema», dijo Dembele antes del partido. Dembele dejó absolutamente claro que su relación personal no se ha visto dañada por la atención mediática que les rodea.