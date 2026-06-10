Estas escenas llegan en un momento crítico: los preparativos del Mundial afrontan varias crisis, como la denegación de entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, graves retrasos en visados para selecciones como Irán, un fuerte aumento en el precio de las entradas y advertencias sobre calor extremo y tormentas en Estados Unidos.

Sin embargo, en una publicación de Instagram para frenar las especulaciones y los «titulares engañosos», el exganador del Balón de Oro se mostró firme. Argumentó que los protocolos son similares a los de cualquier viajero, aunque se aplican en lugares distintos para adaptarse a los deportistas de élite.

«Vi fotos en portadas de periódicos que mostraban los controles a los que nos sometieron en el aeropuerto, como miembros de la selección de Uzbekistán. También he visto titulares engañosos, así que me gustaría dejar las cosas claras», escribió Cannavaro. «Se trataba de controles rutinarios y estándar. La gente no se da cuenta de que, cuando las selecciones viajan al Mundial, no pasan por las terminales como los viajeros normales, sino que las llevan directamente a la pista en autobuses reservados para los equipos».