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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«No hay nadie mejor»: un excompañero de Cristiano Ronaldo explica por qué el portugués supera a Lionel Messi y al resto en el debate del mejor de la historia

C. Ronaldo
Portugal
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El exdefensa portugués José Fonte considera a Cristiano Ronaldo el mejor de la historia por su longevidad y regularidad. Campeón de la Euro 2016, Fonte reveló cómo CR7 influyó en su carrera y confía en que Portugal luche por el Mundial 2026.

  • Fonte apoya a Ronaldo en el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos

    Fonte elogió a Ronaldo como el mejor jugador de la historia tras el homenaje de la Federación Portuguesa de Fútbol por su retirada. El defensa, que jugó con él en la selección y ganó la Eurocopa 2016, destacó su capacidad de rendir al máximo durante años. Para Fonte, la longevidad y regularidad de Ronaldo lo distinguen de cualquier otro jugador.

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    Fonte reflexiona sobre la influencia perdurable de Ronaldo

    El veterano defensa afirmó que lo que distingue a Ronaldo es mantener un nivel de élite durante toda su carrera. Fonte explicó por qué cree que el portugués sigue siendo el referente de la excelencia en el fútbol.

    «Cristiano es el máximo ejemplo de longevidad y consistencia; al más alto nivel, no hay nadie mejor», afirmó Fonte, según cita O Jogo. «Por eso, aprendí mucho de él, intercambiando ideas, experiencias, viviendo cosas que nunca había visto antes. Aprendí mucho, y lo que hace, sigue haciendo y sin duda seguirá haciendo es digno de elogio».

  • Ronaldo sigue siendo fundamental para las aspiraciones de Portugal

    Aunque está cerca del retiro, el veterano delantero sigue siendo clave para su selección. Fonte mostró confianza en las opciones de Portugal y afirmó que las expectativas para el Mundial 2026 son altas.

    Añadió: «Las expectativas son altas, los jugadores creen en sí mismos y todos les apoyamos. Tienen que empezar bien y creer hasta el final».

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    Portugal aspira al éxito en el Mundial

    Ronaldo liderará a Portugal en el torneo de Norteamérica en busca del único título que le falta: el Mundial. La Seleção debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el 17 de junio, luego enfrentará a Uzbekistán el 23 y cerrará la fase contra Colombia a finales de mes.

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