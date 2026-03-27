«No hay nada peor que...»: Cavan Sullivan advierte del error de fichaje que debe evitar en el Manchester City, mientras que la exestrella de la selección estadounidense Freddy Adu traza una hoja de ruta para la cesión del joven prodigio

El City podría decidir dejar que Sullivan se quede en Estados Unidos, ya sea en el Philadelphia Union o en su club hermano, el New York City FC. Adu, sin embargo, opina que este prometedor talento debe familiarizarse con las exigencias del fútbol europeo lo antes posible.

Adu —quien, al igual que Sullivan, debutó en la MLS a los 14 años— continuó diciendo: «Bueno, si se va a marchar, si va a dejar Filadelfia para irse al Manchester City, creo que en ese momento será mejor para él que adquiera esa experiencia en el fútbol europeo. Creo que es mejor para él que lo cedan a un equipo europeo, a algún equipo de Europa en ese momento.

«Pero no descartes que le cedan a un equipo de la MLS. La única razón por la que diría eso es porque simplemente necesita adquirir esa experiencia en el fútbol europeo. Porque es diferente. Además, será la primera vez que esté lejos de Estados Unidos o de su familia, lejos de casa y todo eso. Tienes que adaptarte. Es así. Hay que adaptarse al estilo de vida europeo, a la cultura europea y a todo lo demás. Y eso es igual de difícil.

«Todo es diferente. Hay mucha presión sobre los entrenadores allí. Hay mucha presión sobre las directivas y todo eso. Tienes que ganar. Allí, si no ganas, te despiden. Si no ganas, el equipo puede descender. Así que hay muchas cosas diferentes en juego en ese momento.

«Aquí en Estados Unidos, el sistema es diferente. No hay descenso en este momento. Puedes quedar en última posición y eso no tiene, entre comillas, consecuencias. Simplemente te preparas, vuelves para la siguiente temporada e intentas volver a ganar.

«Así que es una dinámica un poco diferente. Y los entrenadores están sometidos a tanta presión que eso se transmite al equipo. Se nota. Se ve la presión en la cara del entrenador. Como jugador, lo sientes. Y eso es lo que creo: él necesita esa experiencia. Necesita vivirla para saber que cada partido cuenta».