«No hay nada mejor que jugar contra Lionel Messi»: las estrellas de Suiza, motivadas para el duelo contra Argentina, con Granit Xhaka «ansioso» por dar la sorpresa en el Mundial

Xhaka afirmó que la presión que siente el equipo se ha transformado en motivación para avanzar en el torneo. «Cuando estás tan cerca, las ganas son aún mayores. La presión que tenemos ahora es muy positiva: queremos seguir adelante», declaró a Nau.ch.

El centrocampista recordó el honor histórico de medir fuerzas con los grandes del fútbol moderno y añadió: «Es un privilegio jugar en la era de Messi y Ronaldo. Aún no hemos analizado a Argentina en profundidad, pero mañana empezaremos a hacerlo».

Los jugadores Cedric Itten y Remo Freuler coincidieron: medirse a Messi es un hito en sus carreras.

Itten afirmó: «No hay nada mejor que jugar contra Messi. Está en buena forma y debemos estar preparados para el próximo partido. Todos los encuentros son reñidos; esperamos con ganas el de Kansas».

Freuler añadió: «Nunca he jugado contra Messi; es algo especial. Nos merecíamos llegar a cuartos contra Argentina, pero no nos conformamos: daremos todo».