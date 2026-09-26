En declaraciones al programa del día de partido de Inglaterra, el centrocampista de 23 años consideró la llegada de la campeona del mundo como la medida perfecta del progreso de Inglaterra tras sus hazañas durante el verano.

Subrayando la ilusión en el vestuario antes de este gran duelo, Anderson dijo: «Obviamente son las campeonas del mundo, así que tenemos muchas ganas de este partido. No hay mejor partido que tener después de lo que pasó en verano para ponernos a prueba otra vez y enfrentarnos a un equipo de máxima calidad. Así que sí, tenemos muchas ganas de este».