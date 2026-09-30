Getty Images Sport
Traducido por
«No hay manera de que le supere»: un exdefensa del Arsenal lanza una contundente afirmación sobre el delantero Viktor Gyokeres
Traoré cuestiona al delantero del Arsenal
Traore ha expresado sus dudas sobre Gyokeres, al sugerir que el delantero del Arsenal no posee la presencia dominante que se requiere al más alto nivel. En declaraciones al Sun, Traore admitió que hoy se sentiría completamente cómodo jugando contra él.
Gyokeres marcó 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada para ayudar al Arsenal a conquistar el título de la Premier League, pero sus actuaciones con el club siguen generando críticas. Traore cree que tanto el jugador de 28 años como Kai Havertz carecen de esas cualidades distintivas de liderazgo que antes definían a los delanteros de primer nivel en Inglaterra.
- Getty Images Sport
Falta de instinto asesino
Traore estableció comparaciones directas entre el atacante y figuras icónicas del pasado, destacando una diferencia significativa en sus respectivas mentalidades. Traore explicó que ni él ni Havertz infunden miedo en los defensas rivales. Traore dijo: "Con Gyokeres, simplemente no percibo ese instinto asesino que tenían algunos de esos jugadores. Jugué contra Drogba muchas veces. Dios mío. Tenía un aura increíble. Desprendía: 'Soy un líder'. No percibo eso ni con Gyokeres ni con Havertz. Si tuviera que jugar contra Gyokeres, no estaría preocupado".
Comparando a Gyokeres con Henry
Ampliando su crítica, Traore insistió en que no tiene la velocidad explosiva necesaria para generar grandes problemas a los mejores defensas, y puso a Thierry Henry como el baremo definitivo. Defendió su capacidad histórica como defensor frente a él. Traore añadió: "Yo era un jugador muy, muy rápido. Podía echársela larga, pero no hay manera de que me supere. Piensa en Thierry Henry y Gyokeres, es como el día y la noche. Intenta jugar contra Thierry, vaya por donde vaya es un problema. Estos jugadores son un problema. La velocidad mata y no veo que Gyokeres sea muy rápido".
- Getty Images Sport
¿Qué es lo siguiente para Gyokeres?
Gyokeres tratará de silenciar a sus críticos cuando el Arsenal regrese a la competición nacional, ya que actualmente compite con Havertz por un puesto en el once inicial de Mikel Arteta. Además, sigue siendo objetivo de traspaso de clubes de la Serie A y de la Saudi Pro League de cara al próximo mercado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias