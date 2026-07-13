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Karim Malim

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No hay lugar para las decisiones al azar... Así es como De la Fuente engañó a sus rivales

FEATURES
L. de la Fuente
Francia vs España
Francia
España
World Cup
España
Francia
EE. UU.

El hombre que rompió la regla

En los grandes torneos, muchos entrenadores prefieren mantener la estabilidad y confiar en una alineación fija, pero Luis de la Fuente optó por un camino totalmente diferente en el Mundial. El seleccionador español no dudó en cambiar la alineación de un partido a otro y realizó modificaciones audaces antes y durante los encuentros, priorizando el equipo sobre los nombres, incluso sus estrellas. Esta audacia táctica ofreció a «La Roja» soluciones variadas y la llevó a las fases decisivas del torneo.

A lo largo del torneo apenas repitió once inicial y sus cambios, antes y durante los partidos, resultaron decisivos.

Tras vencer a Bélgica, la primera pregunta fue sobre el cambio de Pedri por Fabián Ruiz, decisión que generó polémica. De la Fuente lo justificó: «Lo más importante es el equipo. Cada jugador tiene su papel».

Y añadió: «El cambio de Pedri solo puede explicarse por nuestro deseo de dar al equipo una perspectiva diferente cuando necesitábamos una nueva dosis de vitalidad a través de Fabián, que también es un jugador magnífico. Esto es un trabajo colectivo, y no importa quién juegue más. Estamos contentos de haber llegado hasta aquí, pero aspiramos a ir más allá».

Este cambio refleja su nueva filosofía de intervención constante, bautizada como «De la Fuente 2.0» por el diario AS.

En la Eurocopa, sin embargo, su planteamiento fue más estable: solo rotó de forma masiva en el último partido de grupo ante Albania, ya clasificado, y realizó dos cambios obligados: el primero al incluir a Dani Carvajal por Jesús Navas tras la sanción del primero, y el segundo cuando Dani Olmo reemplazó a Pedri lesionado en cuartos.

El resto del once apenas varió: Unai Simón, Le Normand, Laporte, Cucurella, Fabián, Rodri, Yamal, Williams y Morata fueron los habituales. Sin embargo, el Mundial ha mostrado una faceta totalmente diferente del entrenador español.

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    Cambios constantes en busca de soluciones

    Desde el primer partido, la forma física de Lamine Yamal y Nico Williams, que entraron como suplentes, obligó al cuerpo técnico a replantearse todo. Tras el empate, en el que España faltó fluidez y mordiente en ataque, De la Fuente optó por cambios profundos.

    No se limitó a un cambio: realizó cuatro de una sola vez. La titularidad de Lamine Yamal era evidente, mientras que el resto de modificaciones respondieron a razones puramente tácticas.

    Alineó a Pedro Porro por Marcos Llorente para mejorar la construcción, a Álex Baena por Gavi en la izquierda para contar con un especialista, y, en la decisión más atrevida, dejó fuera a Fabián Ruiz y dio la titularidad a Dani Olmo.

    El técnico prescindió de uno de sus jugadores más destacados pese a su buen partido anterior, convencido de que el encuentro exigía otras soluciones.

    Ante Uruguay, Fabián se quedó en el banquillo pese a su buen partido contra Arabia Saudí, para dar más fuerza física al centro del campo frente a un rival de duelos y presión intensa.

    Por ello alineó a Mikel Merino y recuperó a Marcos Llorente para ganar solidez, aunque perdiera algo de control de balón.

    El plan funcionó: España ganó un duelo físico y reñido gracias a un gol de Álex Baena, una de las apuestas de De la Fuente.

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    Volver al equilibrio

    Frente a Austria, el seleccionador español repitió el once que había arrollado a Arabia Saudí, un equipo que impuso su dominio absoluto y permitió a la selección ganar 3-0 tras el 4-0 inicial.

    Por primera vez en el torneo, España repitió alineación ante Portugal tras usar la misma contra Arabia Saudí. Contra Bélgica se esperaba la tercera repetición, pero De la Fuente sorprendió al incluir a Fabián Ruiz por Pedri.

    El técnico explicó que buscaba refrescar el centro del campo, pues Pedri no había alcanzado su nivel habitual ante Portugal.

    Ruiz respondió a la confianza marcando el primer gol ante Bélgica, lo que confirmó que las decisiones del cuerpo técnico se basaban en un análisis detallado de cada partido.

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    Merino... la carta ganadora

    Las decisiones de De la Fuente no afectaron solo a Fabián Ruiz. Mikel Merino, recién entrado, marcó el segundo gol dos minutos después de salir, tras el tanto inicial, y prolongó su gran momento tras su diana decisiva contra Portugal.

    El tanto llegó tras una asistencia de Ferran Torres, otro suplente, lo que reafirmó el peso de los cambios en la Roja.

    La Eurocopa mostró a un De la Fuente estable; el Mundial revela a un técnico que modifica planes y posiciones si el equipo lo necesita.

    Es la nueva cara de Luis de la Fuente: un técnico que interviene sin pausa, busca soluciones y confía en el colectivo. De ahí que el apodo «De la Fuente 2.0» resuma a la perfección su evolución en el torneo.

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