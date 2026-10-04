La profundidad ofensiva de Italia se pondrá a prueba el lunes por la noche tras conocerse que Moise Kean se ha visto obligado a abandonar la concentración de la selección. El delantero había estado arrastrando problemas físicos durante toda la semana y, después de no poder completar los entrenamientos con sus compañeros internacionales, se tomó la decisión de enviarlo de vuelta a su club para una evaluación más exhaustiva y su recuperación.

«Moise no está en buenas condiciones, no se ha recuperado, así que se irá a casa esta noche», confirmó Mancini en una entrevista con Sky Sport Italia. El seleccionador explicó que el exigente calendario de la Nations League le ha obligado a tomar decisiones en la elección del equipo y añadió: «Estamos probando a algunos jugadores diferentes, porque ha habido varios partidos muy seguidos, eso genera fatiga. Es posible que [Gianluca] Scamacca sea titular en lugar de Pio Esposito, porque tiene características similares, pero tenemos muchos jugadores».