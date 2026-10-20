Salir de su zona de confort le resultó enormemente beneficioso. Se consolidó como una pieza clave en Francia y fue titular en 57 de los 68 partidos posibles de la Ligue 1 durante sus dos temporadas en el Toulouse. Pese al interés del Brighton en un posible regreso a Inglaterra el pasado verano, las conversaciones con su pareja reafirmaron su decisión de fichar por el Rennes, club en el que ya habían jugado sus excompañeros del Leeds Raphinha, Joe Rodon y Glen Kamara, así como Djed Spence, antiguo compañero suyo en la selección sub-21 de Inglaterra.

Al recordar su emotiva salida de Elland Road para dar prioridad a jugar con regularidad y seguir progresando en Europa, Cresswell declaró a The Guardian: «Irse de Inglaterra es una decisión que da mucho, mucho miedo. Fue la decisión más importante que he tomado en el fútbol. Soy aficionado del Leeds desde los ocho años. Estaba en el club desde los 10, pero, si lo pienso ahora, tenía 20 años, no jugaba partidos y necesitaba marcharme para poder jugar.

«Estoy aquí haciendo mi trabajo, esforzándome todo lo que puedo y labrándome una carrera. Tenía opciones de volver a Inglaterra. Existe esa exigencia de ganar partidos. Eso era importante para dar el siguiente paso. Con 24 años, se trata de seguir creciendo para llegar adonde quieres llegar.

«Buscaba el lugar adecuado para volver a crecer y seguir mejorando. Y el siguiente paso para mí era jugar en Europa y, sobre todo, tener esa exigencia de ganar porque, para llegar adonde quiero, necesito aprender a ganar partidos bajo presión. Es un club que se vende solo».