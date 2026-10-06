Getty
Traducido por
«No hay debate al respecto»: por qué Harry Kane es el mejor jugador de la historia de Inglaterra mientras se acerca al récord histórico de Peter Shilton
A por un hito histórico de partidos disputados
Kane grabará aún más su nombre en los libros de historia si juega contra la República Checa. El capitán de Inglaterra está perfectamente situado para igualar el récord histórico de Shilton con la selección de 125 internacionalidades en el duelo de la UEFA Nations League en Wembley.
Desde que marcó a los 79 segundos de su debut contra Lituania en marzo de 2015, Kane ha sido una figura insustituible. Ya ocupa en solitario el puesto de máximo goleador de la historia de su selección, con la impresionante cifra de 89 goles en 124 partidos internacionales.
El jugador de 33 años también domina las estadísticas de los grandes torneos. Ha firmado 21 goles en 36 partidos a lo largo de seis grandes torneos, lo que le mantiene con comodidad por delante de Gary Lineker en esa prestigiosa lista.
- getty
El debate sobre el más grande de Inglaterra
Aunque las estadísticas individuales de Kane son realmente inigualables, el gran premio colectivo se le ha resistido. La única pieza que falta en su magnífica carrera sigue siendo no haber logrado repetir el famoso triunfo de Inglaterra en el Mundial de 1966.
Esto inevitablemente lleva a comparaciones con el legendario Bobby Moore. El elegante defensor levantó la Copa del Mundo como capitán cuando Inglaterra derrotó a Alemania Occidental en Wembley, consolidando un legado único junto a Sir Bobby Charlton y Sir Geoff Hurst. Sin embargo, el excentrocampista de Inglaterra Danny Murphy cree que las increíbles cifras de Kane exigen un respeto absoluto.
«Bobby Moore siempre estará en la conversación de la gente», dijo Murphy, en declaraciones recogidas por BBC. «Sir Bobby Charlton también, por lo que hicieron y por los recuerdos que crearon.
«Con el paso del tiempo, para mí, de niño, Gazza [Paul Gascoigne] irrumpió en escena y se convirtió en un héroe, especialmente porque yo también era un centrocampista creativo. Creo que [Wayne] Rooney fue posiblemente el futbolista más completo que hemos tenido nunca, el más talentoso que he visto, pero nadie puede discutir la calidad, las cifras y la longevidad de Harry Kane. Es el historial de uno de los grandes de Inglaterra».
Un nivel de longevidad de élite
La capacidad de Kane para rendir con regularidad en el escenario internacional le sitúa en un grupo exclusivo de iconos del fútbol inglés. Actualmente está 36 goles por delante de Rooney, que anteriormente ostentaba el récord goleador con 53 tantos en 120 partidos. Murphy no tardó en elogiar la brillantez sostenida de Kane y su actitud profesional.
«Hay una cosa sobre la que no hay debate», afirmó. «Harry Kane es el máximo goleador de Inglaterra. Nadie puede quitarle eso. Las cifras a lo largo de un periodo de longevidad así son increíbles. Esto, en sí mismo, merece todos los elogios del mundo. Mantenerse a ese nivel y que nadie le haya desplazado es un testimonio de su calidad y profesionalidad.
«Es un goleador nato. Es un profesional ejemplar. Técnicamente es brillante. Ha sido un absoluto orgullo para sí mismo y para su familia por la manera en que se ha comportado y por la longevidad que ha tenido en su carrera.
«¿Es el mejor jugador de la historia de Inglaterra? Todo esto depende de opiniones y épocas, pero solo su récord y su longevidad ya te indican que es una leyenda de Inglaterra. Está en ese grupo de élite».
- Getty Images Sport
Cimentando un legado nacional permanente
Cuando Kane salte al césped de Wembley para enfrentarse a la República Checa, igualará a Shilton en la cima de la historia del fútbol inglés. Será un logro monumental para un jugador que ha llevado el peso del ataque durante casi una década.
El objetivo inmediato será lograr una victoria vital en la UEFA Nations League ante su afición. Más allá de este próximo encuentro, Kane pondrá sin duda su mirada en batir en solitario el récord de internacionalidades.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias