«No hay debate al respecto»: por qué Harry Kane es el mejor jugador de la historia de Inglaterra mientras se acerca al récord histórico de Peter Shilton

Kane grabará aún más su nombre en los libros de historia si juega contra la República Checa. El capitán de Inglaterra está perfectamente situado para igualar el récord histórico de Shilton con la selección de 125 internacionalidades en el duelo de la UEFA Nations League en Wembley.

Desde que marcó a los 79 segundos de su debut contra Lituania en marzo de 2015, Kane ha sido una figura insustituible. Ya ocupa en solitario el puesto de máximo goleador de la historia de su selección, con la impresionante cifra de 89 goles en 124 partidos internacionales.

El jugador de 33 años también domina las estadísticas de los grandes torneos. Ha firmado 21 goles en 36 partidos a lo largo de seis grandes torneos, lo que le mantiene con comodidad por delante de Gary Lineker en esa prestigiosa lista.