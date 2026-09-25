Getty
Traducido por
«No hagas ninguna tontería»: a JJ Gabriel le dicen qué preguntas debe hacerse en el futuro, mientras la joya de 15 años vinculada al Barcelona fuerza una sorprendente salida del Manchester United
- Getty
El ‘niño Messi’ Gabriel quiere salir del Manchester United
La sensación adolescente Gabriel ha sido señalado como uno de los talentos con más proyección del fútbol inglés desde hace ya algún tiempo. Ya ha pasado por las academias de Chelsea, Arsenal y West Ham, antes de poner rumbo a Old Trafford en 2022.
Se ha ganado el apodo de ‘Kid Messi’ por la calidad técnica que posee como delantero goleador, y ha representado a Inglaterra hasta el nivel sub-17. Michael Carrick le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del United en un amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid durante el verano de 2026.
Gabriel no pudo jugar con el primer equipo del Manchester United la temporada pasada por la normativa de la Premier League. La expectativa era que diera el salto esta temporada en la liga o en alguna competición copera nacional.
El joven, nacido en Enfield, parece haberse cansado de esperar a que llegue ese día antes de cumplir 16 años el 6 de octubre. Ha sorprendido a quienes están en el llamado ‘Teatro de los Sueños’ al manifestar su deseo de asumir un nuevo desafío en otro lugar.
A varios equipos potentes de Inglaterra, junto a los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid, se les ha atribuido interés. Está por ver dónde acaba y si su verdadero potencial llegará a desarrollarse por completo, ya que está claro que todavía tiene muchos obstáculos que superar.
El joven talento Gabriel sigue esperando su debut oficial
Preguntado sobre si se ha cargado demasiada presión sobre los hombros de un jugador que está acaparando más titulares que muchos de los que tienen infinitamente más experiencia, el exinternacional inglés Heskey, que hablaba en asociación con el programa de entrenamiento de fútbol de Chase, que está proporcionando acceso gratuito a titulaciones de entrenador para personas de entornos con bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL: «Creo que sí, a los 15 años lo que quieres es que disfrute y salga a jugar. Porque nunca sabes lo que va a pasar más adelante.
«Pronto cumplirá 16. Tienes potencialmente una carrera enorme por delante. No quieres hacer ninguna tontería. Mira, tiene a su gente, que está cuidando de él. Creo que saben cuál es la mejor vía para él.
«Su camino es: ¿puedo jugar en el primer equipo? ¿Y cuál es el mejor sitio para jugar en el primer equipo de forma constante y sacar lo mejor de mí mismo en el sistema en el que juegan? Ya sea en el Manchester United, ya sea donde sea, creo que dijeron Barcelona, Real o quien sea, la cuestión es cómo entrar en ese primer equipo.
«Si crees que con 16 años tu papel es irte al Real Madrid y que vas a tener fútbol de primer equipo, bueno, nos quitaremos el sombrero ante ti. Pero aun así tienes que ir y hacerlo. Porque nadie va a mirar atrás y decir: “Con 19 o 20 años, y has hecho cinco apariciones, sí, fue la decisión correcta”. No, tienes que estar jugando en el primer equipo».
- Chase
El Arsenal hizo debutar a Dowman con 15 años
Gabriel no es el único talento precoz que está generando expectación en el fútbol inglés, ya que Max Dowman, que debutó con 15 años, está haciendo lo mismo en el Arsenal. Ya se ha ganado el favor del vigente campeón de la Premier League, abriendo además su cuenta goleadora con el primer equipo.
Preguntado por si el Arsenal debería tomar a Gabriel y al United como fuente de inspiración, Heskey añadió: «Creo que ese es un modelo para él. Creo que Dowman es un poco diferente. Creo que Dowman es un niño, pero tiene cuerpo de hombre. Así que en realidad podría jugar más, creo yo.
«Pero esa es una forma de ir dándoles entrada y convertirlos en habituales del primer equipo. Dowman es un jugador fantástico. Le he visto varias veces. Ha jugado unas cuantas veces con mi hijo y es un jugador que destaca. No solo una semana, destaca en todos y cada uno de los partidos. Así que es un poco diferente a JJ, pero ambos son jugadores fantásticos».
El adolescente del Liverpool Ngumoha, en la selección absoluta de Inglaterra
Heskey visitó recientemente St George’s Park junto a Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial de 2026 está inspirando a una nueva generación a plantearse la carrera de entrenador de fútbol.
El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en la formación de entrenadores de fútbol al brindar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de formación para personas de bajos ingresos de todo el Reino Unido.
El hombre que actualmente lleva las riendas de Inglaterra es Thomas Tuchel. No ha encontrado sitio para Dowman en su última convocatoria, pero sí cuenta con el extremo de 18 años del Liverpool Rio Ngumoha.
El exdelantero de los Reds Heskey dijo sobre la batalla por el reconocimiento en la que están inmersos estos adolescentes tan bien valorados: «Son posiciones diferentes. Y tipos de jugadores diferentes. Creo que a Dowman hay que darle libertad. Simplemente hay que dejarle moverse y no encasillarlo en una posición.
«Creo que Rio está más fijado, le encanta la banda izquierda. O la derecha, le habéis visto jugar con el Liverpool en la derecha. Y es más un regateador, alguien que entretiene en ese sentido. Mientras que Dowman te dará goles y está más orientado al producto final».
Los entrenadores al más alto nivel afrontan muchos desafíos
Inglaterra, con Ngumoha presionando para lograr su segunda internacionalidad, tras haber participado en un amistoso previo a la Copa del Mundo con Nueva Zelanda, entrará en acción en la UEFA Nations League el sábado, cuando se enfrente a España, que cuenta en sus filas con la superestrella de 19 años del Barcelona Lamine Yamal, en el estadio de Wembley.
Para más información sobre el programa de entrenamiento de fútbol de Chase, visite: Programa de entrenamiento de fútbol de Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias