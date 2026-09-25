La sensación adolescente Gabriel ha sido señalado como uno de los talentos con más proyección del fútbol inglés desde hace ya algún tiempo. Ya ha pasado por las academias de Chelsea, Arsenal y West Ham, antes de poner rumbo a Old Trafford en 2022.

Se ha ganado el apodo de ‘Kid Messi’ por la calidad técnica que posee como delantero goleador, y ha representado a Inglaterra hasta el nivel sub-17. Michael Carrick le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del United en un amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid durante el verano de 2026.

Gabriel no pudo jugar con el primer equipo del Manchester United la temporada pasada por la normativa de la Premier League. La expectativa era que diera el salto esta temporada en la liga o en alguna competición copera nacional.

El joven, nacido en Enfield, parece haberse cansado de esperar a que llegue ese día antes de cumplir 16 años el 6 de octubre. Ha sorprendido a quienes están en el llamado ‘Teatro de los Sueños’ al manifestar su deseo de asumir un nuevo desafío en otro lugar.

A varios equipos potentes de Inglaterra, junto a los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid, se les ha atribuido interés. Está por ver dónde acaba y si su verdadero potencial llegará a desarrollarse por completo, ya que está claro que todavía tiene muchos obstáculos que superar.