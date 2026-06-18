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¡No hace falta ningún «plan especial» para Cristiano Ronaldo! La estrella de la República Democrática del Congo afirma que CR7 «ya no es el mismo que antes» tras la sorprendente derrota de Portugal en el partido inaugural del Mundial de 2026
Mukau duda del miedo que impone Ronaldo
El camino de Portugal hacia el Mundial 2026 empezó con tropiezo en Houston, pero lo más llamativo fueron las declaraciones del equipo de la República Democrática del Congo tras el partido. Al centrocampista del Lille, Mukau, le preguntaron si tenían un «plan especial» para frenar al astro del Al-Nassr, y su respuesta sugirió que el cinco veces Balón de Oro ya no es el mismo de antes.
El mediocampista de 21 años fue directo: «Para ser sincero, no, porque sabemos que ya no es el mismo de antes. Ahora es un poco mayor, pero sigue siendo uno de los mejores que han jugado al fútbol. Cuando te haces mayor, ya no es lo mismo: no puedes hacer el mismo esfuerzo». Sus palabras confirmaron lo visto sobre el campo: una defensa congoleña ordenada neutralizó al legendario ‘7’.
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Las crudas estadísticas ponen de manifiesto las dificultades de CR7
A sus 41 años, Ronaldo hizo historia como el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, pero su influencia fue mínima. A pesar de jugar los 90 minutos, le costó imponerse ante una potente República Democrática del Congo que no se intimidó por su fama.
Las cifras respaldan la valoración de Mukau: Ronaldo registró solo 25 toques de balón —su cifra más baja en un gran torneo completado— y, al no marcar en Houston, encadena 10 partidos sin gol en Mundiales y Eurocopas, con 33 disparos sin éxito.
Roberto Martínez defiende a su capitán
A pesar de las críticas y la falta de brillo en el juego, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió a su figura. El técnico español mantuvo a Ronaldo en el campo todo el partido, aunque su equipo apenas generaba ocasiones ante la modesta selección africana.
El técnico insistió en que retirar a su capitán nunca fue una opción y explicó: «No tiene sentido sacar al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles. Para nosotros, en momentos así, su experiencia en el área es clave: atrae a los defensas y crea espacios. Cada jugador aporta algo distinto, y si buscas goles, necesitas a Cristiano».
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A Portugal aún le queda trabajo por hacer
El 1-1 complica las opciones de Portugal de liderar el Grupo K, pues aún debe enfrentar a Uzbekistán y Colombia. João Neves adelantó a la Selecao, pero un cabezazo de Yoane Wissa dio a la República Democrática del Congo su primer punto en un Mundial.