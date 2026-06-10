¿No habrá un regreso de ensueño para Thomas Müller? Una leyenda del Bayern pone en duda su posible regreso como director o presidente tras su retirada

Desde que dejó el Bayern tras 25 años y fichó por el Vancouver Whitecaps como agente libre en agosto de 2025, no han parado los rumores sobre un posible regreso de Müller al club en un cargo directivo.

Criado en la cantera desde 2000, llegó al primer equipo, así que muchos aficionados dieron por hecho que acabaría en un cargo directivo. Sin embargo, en una reciente entrevista con BILD, el delantero frenó esas expectativas. Aunque se presentó como embajador de la marca, Müller dejó claro que no planea incorporarse a la directiva por ahora.