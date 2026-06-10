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¿No habrá un regreso de ensueño para Thomas Müller? Una leyenda del Bayern pone en duda su posible regreso como director o presidente tras su retirada
Muller resta importancia a su regreso al Bayern
Desde que dejó el Bayern tras 25 años y fichó por el Vancouver Whitecaps como agente libre en agosto de 2025, no han parado los rumores sobre un posible regreso de Müller al club en un cargo directivo.
Criado en la cantera desde 2000, llegó al primer equipo, así que muchos aficionados dieron por hecho que acabaría en un cargo directivo. Sin embargo, en una reciente entrevista con BILD, el delantero frenó esas expectativas. Aunque se presentó como embajador de la marca, Müller dejó claro que no planea incorporarse a la directiva por ahora.
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El delantero alemán no tiene prisa por asumir un papel protagonista
Al preguntarle si los aficionados podían esperar un rápido regreso, Müller se mostró agradecido pero cauteloso: «A largo plazo, no descarto nada, pero ahora no veo esa posibilidad».
El legendario delantero, con 13 Bundesligas, dos Champions, seis Copas DFB y dos Mundiales de Clubes, recordó que dirigir el club exige mucho más que triunfar en la cancha.
«En el Bayern no se puede ejercer un cargo de liderazgo de manera esporádica», añadió.
El futuro del fútbol sigue siendo totalmente incierto
El campeón del mundo en 2014 aún no sabe qué hará tras retirarse. Marcó 45 goles en 131 partidos con Alemania y, más recientemente, ganó la Copa de Canadá con el Vancouver.
«¿Quiero seguir en el fútbol? ¿Probar como entrenador? Me lo preguntaré a su debido tiempo», dijo. En vez de lanzarse a un entorno de alta presión, Müller planea dedicar más tiempo a sus aficiones y bromea: «Estoy pensando más en el golf».
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El presidente del Bayern celebra el regreso del héroe
Tres meses después de que Müller partiera a la MLS, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, reveló que le aconsejó ir a Estados Unidos para seguir vinculado al deporte tras su retiro. Además de verlo como embajador de la marca Bayern, Hainer añadió: «Incluso podría sucederme algún día».