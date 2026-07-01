Tras 54 años, Bruno Conti deja la Roma. El campeón del mundo de 1982, de 71 años, salió ayer de Trigoria en su último día como empleado giallorosso, aunque su despedida podría no ser definitiva, informa el Corriere della Sera.
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No habrá renovación: Bruno Conti deja la Roma tras 54 años
LA PRIMERA PROPUESTA DE LOS FRIEDKIN
Los Friedkin pidieron a Bruno Conti que se quedara un año más en la directiva para seguir al frente de la cantera, que en 35 años ha logrado grandes resultados y formado numerosos jugadores de Serie A y Serie B. Quizá en un papel más secundario, pero siempre junto al nuevo responsable para garantizar la continuidad.
¿UN FUTURO COMO EMBAJADOR?
Tras la amable negativa de Conti, por motivos familiares, los Friedkin le ofrecen ser embajador, papel que también se planteó para Francesco Totti. El club quiere mantener cerca a ambas figuras de cara al centenario y a la inauguración del nuevo estadio.