'¡No habrá preguntas!' - Jude Bellingham es defendido por una leyenda de Inglaterra después de que la estrella del Real Madrid silenciara a los críticos por beber
Barnes descarta preocupaciones de estilo de vida ‘exageradas’
Barnes ha tomado medidas para silenciar el creciente murmullo en torno a las actividades de Bellingham fuera del campo de fútbol. El ex internacional inglés argumentó que el escrutinio moderno al que se enfrentan jugadores como Bellingham es desproporcionado en comparación con sus propios días de juego.
Informes recientes y especulaciones en las redes sociales han sugerido que el rendimiento de Bellingham se ha visto afectado por su vida social, con una figura de las redes sociales españolas afirmando recientemente que el jugador "ama demasiado el alcohol" y ha estado en todas las discotecas de España. Sin embargo, Barnes insiste en que no hay evidencia que sugiera que el mediocampista sea poco profesional.
“Toda la discusión en torno a Jude Bellingham está exagerada”, dijo Barnes a Covers.com World Cup betting. “Cuando yo jugaba, solamente se levantaban cejas si estabas fuera toda la noche bebiendo, pero ese no es el caso de Jude. No se pierde los entrenamientos y no ha sido multado por ninguna razón. Mientras su estilo de vida fuera del campo no afecte su rendimiento en el campo, no veo que haya ningún problema.”
- Getty Images Sport
El rendimiento, no la fiesta, es el verdadero problema
Barnes cree que las críticas provienen menos de una preocupación genuina por la salud o el estado físico de Bellingham, y más de un deseo de encontrar un chivo expiatorio para las luchas en el campo. Los aficionados y analistas de fútbol a menudo buscan explicaciones sencillas cuando el nivel de un jugador estrella cae, y el estilo de vida es un blanco conveniente.
“Si no estás jugando lo mejor posible o estás teniendo una bajada de forma, la gente siempre intentará atribuir tu comportamiento fuera del fútbol como una razón detrás de los malos rendimientos, pero no creo que ese sea el caso aquí,” explicó Barnes.
El centrocampista, que revolucionó La Liga en su temporada debut, ha enfrentado un camino más difícil en su tercera campaña, pero Barnes ve esto como un tropiezo temporal en lugar de una decadencia terminal causada por distracciones. “Una vez que Bellingham vuelva a marcar goles y a rendir como sabemos que puede, no habrá preguntas sobre su estilo de vida o qué hace en su vida personal,” añadió.
Bellingham responde con una celebración de 'beber'
Los comentarios de Barnes llegan inmediatamente después de la propia respuesta desafiante de Bellingham a sus críticos. Durante la victoria de la Champions League de mitad de semana del Real Madrid sobre el Mónaco, el centrocampista celebró su gol con un gesto intencionado, imitando la acción de beber.
Hablando con TNT Sports después del partido, Bellingham aclaró que la celebración fue una réplica directa a los comentarios sin "evidencia" de que pasa demasiado tiempo en clubes nocturnos.
"Parece que ahora cualquiera puede tomar una cámara, decir lo que quiera y el mundo entero simplemente les cree sin evidencia", dijo Bellingham. "Siento que hay dos formas de tomarlo. Puedes llorar y quejarte, o simplemente aceptarlo y disfrutarlo."
- Getty Images Sport
Silenciando el ‘ruido externo’
El manejo maduro de Bellingham de la situación destaca su creciente resiliencia. A pesar de su joven edad, entiende la mecánica de la fama en el club de fútbol más grande del mundo. Reconoció que, si bien los aficionados tienen "derecho a decir lo que quieren" porque pagan su dinero ganado con esfuerzo para apoyar al equipo, él conoce su propia verdad.
"Para mí, conozco la verdad y sé lo que realmente sucede en mi vida personal," afirmó. "Sé lo que doy al juego, lo que doy en el juego y lo que trato de darle al equipo."