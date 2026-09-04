La rivalidad más intensa del fútbol escocés tendrá un ambiente diferente esta temporada, ya que los dos gigantes de Glasgow han acordado una prohibición total de aficionados visitantes para todos sus enfrentamientos nacionales. La decisión afecta a los partidos tanto de la Scottish Premiership como de la Premier Sports Cup, lo que garantiza que las gradas estarán ocupadas exclusivamente por aficionados locales.

El próximo choque de la Premier Sports Cup, el 13 de septiembre y con el Rangers como anfitrión, será el primer partido de alto perfil afectado por esta medida. Apenas una semana después, ambos equipos volverán a verse las caras en Celtic Park en un partido de liga, que también se disputará sin seguidores visitantes.