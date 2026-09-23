Getty Images Sport
Traducido por
«¡No hablas sin Messi!». La estrella del Real Madrid Jude Bellingham se burla de Cristian Romero en un tenso pique en el derbi mientras se reaviva la disputa del Mundial
La derrota en el derbi desencadena altercados acalorados
El Atlético de Madrid logró una controvertida victoria por 2-1 sobre su rival, el Real Madrid, en el Metropolitano, pero el partido quedó eclipsado por un amargo enfrentamiento sobre el césped entre Bellingham y Romero. La animadversión entre ambos jugadores, nacida durante un dramático choque en las semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina, estalló una vez más en la capital española.
La tensión se disparó cuando Romero evitó la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Bellingham y recibió solo una amarilla después de la revisión del VAR. La frustración del Real Madrid aumentó cuando Dean Huijsen fue expulsado más tarde, lo que obligó al equipo de Jose Mourinho a terminar el partido con diez hombres. Los goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David sellaron el triunfo de los locales y dejaron el tanto postrero de Antonio Rudiger en una mera consolación.
- PsnewZ
Intercambiando insultos brutales sobre el césped
La cadena española Movistar, a través de su programa El Dia Despues, captó el explosivo diálogo entre las dos estrellas. La confrontación comenzó cuando Romero se quejó a Huijsen, del Real Madrid, por el arbitraje, afirmando: «Es imposible contra vosotros. Os pitan todo [faltas]». Bellingham intervino de inmediato y respondió: «Cuti, ya sabes», lo que llevó a Romero a replicar: «Deja de llorar. Cierra la boca».
El intercambio se intensificó rápidamente. Bellingham contraatacó con un: «Que te jodan. Eres un cobarde, eres un cobarde». Romero se negó a dar marcha atrás y, aludiendo a la dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial, se burló de las lágrimas de Bellingham tras el partido. «Llora, sigue llorando», se mofó el argentino, antes de añadir: «Lloraste allí [en el Mundial]».
Sin permitir que el exdefensa del Tottenham tuviera la última palabra, Bellingham lanzó un dardo brutal sobre el éxito internacional de Romero. «Hablas mucho cuando estás con [Lionel] Messi, pero aquí nada», declaró el internacional inglés. «Hablas mucho con Messi». Romero puso fin al rifirrafe calificando al centrocampista del Madrid de «llorón».
Mourinho echa humo mientras el Real Madrid se queda atrás
La mala sangre se prolongó más allá del pitido final, con un Bellingham furioso encarando al árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. El centrocampista gritó repetidamente «¡dos rojas, dos!» al colegiado, en referencia a la entrada de Romero y a una acción a la altura del tobillo de Lee Kang-in sobre Federico Valverde.
Mourinho se hizo eco de la indignación de su jugador estrella durante una teatral rueda de prensa posterior al partido. El técnico portugués llevó capturas de pantalla impresas de ambas entradas, diciendo a los periodistas que podían «saltarse la rueda de prensa» porque las imágenes contaban toda la historia. Posteriormente, el Atlético de Madrid se burló de Mourinho en las redes sociales, publicando un vídeo de una impresora sacando sus capturas de pantalla junto al texto: «Paren ya el acoso arbitral».
- Getty Images Sport
El Real Madrid busca recuperarse
La dañina derrota en el derbi deja al Real Madrid estancado en la cuarta plaza, ya a seis puntos del líder inicial, el Barcelona. Mourinho debe encontrar ahora la manera de reactivar a su plantilla y corregir sus problemas disciplinarios y defensivos de cara a los próximos partidos.
Mientras tanto, el Atlético buscará aprovechar el impulso de esta emotiva victoria para presentar una seria candidatura al título. Con Romero asentándose en la línea defensiva y aportando su agresividad característica, los locales han dejado claro un aviso físico para el resto de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias