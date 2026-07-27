«No ha pasado nada»: Enzo Maresca reacciona al caso de las 115 acusaciones por incumplimiento del FFP en el Manchester City, mientras se tilda de «inexplicable» el retraso en el veredicto

El experto en finanzas del fútbol Stefan Borson ha mostrado su frustración por la falta de una decisión definitiva sobre el caso del FFP, pese a que la vista terminó en diciembre de 2024. El retraso, que ya roza los dos años, mantiene una nube de incertidumbre sobre la liga que, según muchos, debería haberse disipado para proteger la integridad de la competición.

«Resulta sorprendente que aún no haya decisión. Han pasado 19 meses y seguimos esperando, lo cual es inaceptable y supera todas las expectativas. Es inexplicable según las normas habituales», explicó Borson a talkSPORT.

También se retrasó la sanción al Chelsea tras una audiencia en noviembre, y ya van ocho o nueve meses sin resolución.

No sé qué pasa con los plazos, pero es anormal. La mayoría de las decisiones llegan mucho antes».