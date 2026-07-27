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«No ha pasado nada»: Enzo Maresca reacciona al caso de las 115 acusaciones por incumplimiento del FFP en el Manchester City, mientras se tilda de «inexplicable» el retraso en el veredicto
Maresca mantiene la calma en medio de la tormenta judicial
Maresca se ha pronunciado sobre la batalla legal del club con la Premier League. El italiano, que reemplazó a Pep Guardiola, respondió en su primera rueda de prensa a preguntas sobre las 115 presuntas infracciones del Juego Limpio Financiero cometidas por el City entre 2009 y 2018. A pesar de la gravedad del asunto, Maresca restó importancia al impacto de la investigación en la preparación de su plantilla para la nueva temporada.
«Hace tres años, en la temporada del triplete, ya se decía lo mismo. En tres años, nada ha cambiado», afirmó el exentrenador del Chelsea. «No ha pasado nada y no tengo preocupación».
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Un experto financiero critica el retraso en el veredicto
El experto en finanzas del fútbol Stefan Borson ha mostrado su frustración por la falta de una decisión definitiva sobre el caso del FFP, pese a que la vista terminó en diciembre de 2024. El retraso, que ya roza los dos años, mantiene una nube de incertidumbre sobre la liga que, según muchos, debería haberse disipado para proteger la integridad de la competición.
«Resulta sorprendente que aún no haya decisión. Han pasado 19 meses y seguimos esperando, lo cual es inaceptable y supera todas las expectativas. Es inexplicable según las normas habituales», explicó Borson a talkSPORT.
También se retrasó la sanción al Chelsea tras una audiencia en noviembre, y ya van ocho o nueve meses sin resolución.
No sé qué pasa con los plazos, pero es anormal. La mayoría de las decisiones llegan mucho antes».
Posibles sanciones y confianza del club
Lo que está en juego no podría ser mayor, ya que las posibles sanciones van desde cuantiosas multas y prohibiciones de fichajes hasta deducciones de puntos que podrían poner en peligro la posición del City en la Premier League. Sin embargo, Borson cree que la actividad del City en el mercado de fichajes de verano, incluido el fichaje de Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, por 116 millones de libras —un récord para el club—, indica que confían en que se les absuelva.
«Todas las señales que ha dado el club en cuanto a su gasto y a que predica con el ejemplo sugieren que creen que han ganado», añadió Borson. «Es más probable que el City salga airoso, dada su conducta y lo poco verosímil de las acusaciones. Pero, si se demuestra lo contrario, el castigo será muy severo y no se limitará a prohibiciones de fichajes».
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La perspectiva del Arsenal
El Arsenal, recién campeón de la Premier League, sigue la situación. A Mikel Arteta, exsegundo del City y ahora técnico de los Gunners, ya se le preguntó por ello. En 2024 respondió: «Eso es algo que deben gestionar las autoridades. No nos corresponde a nosotros. Si están jugando, eso significa que pueden hacerlo, y tienen derecho a hacerlo. Eso es todo».
Ambos equipos se verán las caras de nuevo el 16 de agosto en Cardiff, en la Community Shield.
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