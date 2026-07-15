«No ha funcionado del todo»: Noni Madueke y Anthony Gordon no convencen a Michael Owen, mientras Cole Palmer y Phil Foden se pierden las semifinales del Mundial con Inglaterra

Saka ha sido titular en dos de los seis partidos de Inglaterra y ha salido como suplente en los otros cuatro. A estas alturas debería tener la forma competitiva para jugar más de 90 minutos.

Al ser preguntado sobre si el extremo del Arsenal debería volver al once en lugar de Madueke, el exdelantero de los Tres Leones Owen —en declaraciones a GOAL a través de Covers.com, donde puedes encontrar una lista de sitios de apuestas— dijo: «Creo que tienes razón. Antes de este Mundial pensaba que esos tres jugadores ofensivos por detrás de [Harry] Kane eran nuestro punto fuerte, pero no ha sido así.

«Kane y [Jude] Bellingham han sido nuestro punto fuerte, supongo. Ya sea Rashford, Gordon, Madueke o Saka, han sido principalmente ellos los que han jugado. Lo han hecho bien, pero nada más que bien.

«Deberían marcar goles y dar asistencias, pero por ahora no lo han hecho.

«Quedan dos partidos clave. Nadie recordará la fase de grupos si uno de ellos sale y marca en la final».