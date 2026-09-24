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«No ha dicho nada»: por qué Trent Alexander-Arnold merece grandes «elogios» por ganarse a pulso su regreso a Inglaterra con Thomas Tuchel
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Alexander-Arnold se queda fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026
Ahora está recogiendo los frutos de ese profesionalismo, con un regreso inmediato a la disciplina de Inglaterra después de verse obligado a seguir desde la distancia otro gran torneo. Tuchel no encontró sitio para el talentoso jugador de 27 años cuando repartió los billetes para Norteamérica en verano.
Muchos se apresuraron a cuestionar aquella decisión en su momento, y Inglaterra se quedó corta en el lateral cuando Tino Livramento sufrió una desafortunada lesión. Ezri Konsa y Jarell Quansah, que ambos se considerarían centrales, acabaron tapando agujeros en el costado derecho de una zaga en constante cambio.
¿Cuántas internacionalidades con Inglaterra tiene Alexander-Arnold?
La estrella del Newcastle Livramento se ha retirado de nuevo de la última convocatoria de Inglaterra, mientras se prepara para disputar la UEFA Nations League contra España, con Alexander-Arnold ahora como el único lateral derecho específico a disposición de Tuchel.
Eso debería significar que tendrá la oportunidad de volver a presentar su candidatura para adueñarse de ese puesto, aunque resulta algo extraño, dado su evidente talento, que solo haya sumado 34 internacionalidades absolutas a lo largo de los últimos ocho años.
El jugador nacido en Merseyside nunca se ha quejado de entrar y salir de las rotaciones, mientras siempre se ha cuestionado si su capacidad con el balón enmascara supuestas carencias defensivas. Simplemente ha seguido trabajando y se ha convertido en un doble ganador de la Premier League que ahora forma parte de los nuevos «Galácticos» del Santiago Bernabéu.
Ha recuperado su mejor nivel en su club, después de una difícil temporada de debut en España, lo que le ha permitido volver a ganarse el favor como internacional. Está por ver cuánto tiempo mantendrá ese estatus.
- Chase
Alexander-Arnold, convocado de nuevo para la Nations League
Preguntado por la vuelta de Alexander-Arnold y por el mérito que tiene al haber superado periodos complicados de su carrera que no debieron de ser fáciles, el exdelantero del Liverpool y de Inglaterra Heskey, en declaraciones realizadas en colaboración con el programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase, que está facilitando acceso gratuito a titulaciones de entrenador a personas de entornos con bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL: «Creo que esa es una de las cosas principales. Hay que darle el reconocimiento que merece por seguir adelante sin hacer ruido.
«Yo pasé un periodo de, creo que fueron tres o cuatro años, sin estar en absoluto en la selección inglesa, pero sabía que, si seguía concentrado en lo mío, iba a volver en algún momento. Y creo que Trent ha hecho exactamente lo mismo.
«No ha salido a decir nada, simplemente ha seguido con su trabajo, y lo ha hecho sin descanso. Está demostrando que se ha ganado volver a la selección».
Gibbs-White, otro de los recuperados por Inglaterra
Alexander-Arnold no es la única estrella de Inglaterra que ha vuelto a entrar en los planes. Morgan Gibbs-White, que también se quedó fuera del Mundial pese a firmar un final de temporada 2025-26 espectacular en el Nottingham Forest, ha sido llamado como cobertura para Cole Palmer tras la baja del creador de juego del Chelsea.
Heskey está entre quienes siguen muy de cerca las filas de Inglaterra después de ver cómo acababa en tercera posición en el gran torneo de la FIFA este verano.
El exdelantero, de 48 años, ha visitado St George’s Park con Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el Mundial está inspirando a una nueva generación a plantearse ser entrenador de fútbol como carrera profesional.
El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el mundo de los entrenadores de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de formación para personas de entornos de bajos ingresos en todo el Reino Unido.
Heskey dijo sobre Gibbs-White, ganador del Mundial sub-17 y de la Eurocopa sub-21, que marcó 18 goles la pasada temporada y rindió mejor que jugadores como Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Phil Foden, al ser añadido a la convocatoria de Tuchel: «Creo que debería haber estado de todas formas.
»Creo que hizo una temporada pasada fantástica e incluso también un gran inicio de esta temporada. Y, por lo que aporta, es muy diferente a lo que ya tenemos ahí. Encuentra espacios entre líneas, conduce con el balón, crea ocasiones, marca ocasiones. Creo que ha estado fantástico.
»Y además, es un ganador de verdad. Ha ganado con las selecciones inferiores. Sabe lo que significa ganar con las selecciones inferiores. Y eso es lo que necesitas en la plantilla».
Tuchel sirve de inspiración para la próxima generación de entrenadores
Con cuatro partidos por delante en el próximo par de semanas, contra España, Chequia, dos veces, y Croacia, Alexander-Arnold y Gibbs-White esperarán tener más minutos con su selección.
Heskey lo seguirá desde la distancia y valorará cómo le va a Tuchel, con la próxima generación de talento en los banquillos formándose detrás de él, después de enfrentarse a algunas preguntas incómodas a raíz de una decepcionante derrota en semifinales ante Argentina en el Mundial de 2026.
Para más información sobre el programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase, visite: Programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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