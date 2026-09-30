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«¡No ha cambiado ni un poco!»: Erling Haaland, ajeno al veredicto sobre las infracciones financieras del Manchester City mientras la concentración de Noruega arropa al delantero
La estrella del Manchester City sigue a lo suyo
A pesar de la tormenta que se cierne sobre la conducta extradeportiva del Manchester City, Haaland parece estar encajando los titulares con naturalidad. El delantero de 26 años ha estado concentrado con su selección mientras iban saliendo a la luz detalles sobre el veredicto de la Premier League respecto a las infracciones financieras del City. Mientras el mundo del fútbol reacciona a las implicaciones de las conclusiones sobre el «contrato ficticio», la atención de Haaland sigue centrada por completo en sus obligaciones con Noruega, que se prepara para enfrentarse a Gales en un crucial duelo de la Nations League en el Cardiff City Stadium.
Haaland fue apartado de forma llamativa del foco mediático tras la reciente derrota de Noruega ante Portugal, lo que provocó especulaciones sobre su estado de ánimo. Sin embargo, sus compañeros de selección no han tardado en descartar cualquier insinuación de que el delantero esté distraído por el caos que rodea a su club. El atacante, que llegó al Etihad Stadium en 2022, no estaba en el club durante el periodo de nueve temporadas que está siendo investigado, pero, como el activo más comercializable del club, inevitablemente sigue estando en el centro del relato.
- AFP
Uniéndose en torno al talismán
El defensa del Brentford Kristoffer Ajer ha ofrecido una reveladora visión del ambiente dentro de la plantilla, al insistir en que la actitud de Haaland no ha cambiado pese a la gravedad de la situación en Mánchester. Ajer explicó que el delantero está gestionando la presión con su característica compostura y su gran energía, después de haber mantenido recientemente su letal estado de forma con su selección. Haaland marcó en la derrota de Noruega por 2-1 ante Portugal en Oslo y firmó un doblete en una victoria por 3-2 sobre Dinamarca, elevando su extraordinario registro internacional a 65 goles en solo 57 apariciones.
En declaraciones a la prensa antes del choque en Cardiff, Ajer dijo: "Ha sido exactamente como siempre, igual con la selección. Está realmente centrado en los próximos partidos. Creo que está intentando hacer lo mismo que todos los demás, esperar y ver cuál es el resultado, pero ahora mismo el principal foco es Gales mañana por la noche. Está claro que esa ha sido su manera de hacerlo".
Manteniendo el foco
Reafirmando el carácter impasible del delantero, Ajer destacó la positividad que el atacante aporta a la concentración de la selección. «No, para nada. Desde que lo conocí, aporta mucha energía y alegría al grupo. El mayor cumplido que siempre le hago es que no ha cambiado nada desde el momento en que lo conocí, aunque ahora mismo sea la mayor estrella del planeta. También ha sido exactamente igual estos últimos días, lo cual no es ninguna sorpresa para mí», señaló el defensa.
Esa mentalidad inquebrantable será crucial mientras Noruega intenta reactivar su campaña tras su reciente derrota ante Portugal. Los noruegos ocupan actualmente la segunda posición del Grupo 4 de la Liga A con tres puntos, empatados con la tercera clasificada, Dinamarca, y a tres del líder, Portugal, que suma seis, mientras que Gales, sin puntos, sigue en el último puesto de la clasificación.
- AFP
Solbakken sigue sin revelar el contenido de sus conversaciones privadas con Haaland
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, se ha mostrado menos comunicativo cuando ha sido preguntado insistentemente por el estado mental de su jugador estrella. El técnico ha dado respuestas cortas y tajantes sobre las actuaciones de Haaland en los entrenamientos, señalando que estuvo «muy bien» y «marcando goles», aunque sí mencionó una rara ocasión fallada en el partido contra Portugal. Preguntado directamente por si había sentido la necesidad de mantener una reunión privada con Haaland para hablar sobre la situación en el City, Solbakken se mostró hermético y declaró: «Lo que hablamos es entre él y yo».
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