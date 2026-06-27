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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

No ha aprendido nada de España ni Uruguay. Donis, un entrenador perdido, dejó a Arabia Saudí fuera del Mundial

FEATURES
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
G. Donis
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Grecia

El entrenador griego no supo manejar bien la situación con Cabo Verde

El seleccionador griego Georgios Donis, de Arabia Saudí, ignoró los ejemplos de España y Uruguay y frustró los sueños de «Los Verdes» en el Mundial.

El equipo árabe quedó eliminado tras empatar 0-0 con Cabo Verde este sábado en el NRG Stadium de Houston.

El equipo terminó último del Grupo H con dos puntos, fruto de esos dos empates, y una goleada 4-0 ante España.

  • Donis... el entrenador perdido

    Donis pareció desorientado en el Mundial: usó un 4-4-2 ante Uruguay, un 5-3-2 contra España y un 4-3-3 frente a Cabo Verde.

    Para este encuentro introdujo tres modificaciones respecto al once que perdió 4-0 ante España en la segunda jornada.

    El cambio más notable fue el regreso a una defensa de cuatro, como en el 1-1 contra Uruguay, con Lagami fuera del once.

    También salió Muteb Al-Harbi para dar entrada a Nawaf Bushel, quien debutó como lateral izquierdo en el torneo.

    En el medio, recuperó a su estrella, Mohammed Kano, dejando fuera a Musab Al-Juwair y manteniendo a Abdullah Al-Khaibari y Nasser Al-Dossari junto al jugador del Al-Hilal.

    El cambio más llamativo fue la inclusión de Sultan Mandash junto a Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari, lo que permitió a Arabia Saudí jugar por primera vez con un extremo derecho puro, tras la actuación de Mohamed Abu Al-Shamat como centrocampista derecho contra Uruguay.

    Así quedó el once saudí:

    Portero: Mohamed Al-Owais

    Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti, Nawaf Bushal

    Centrocampistas: Mohamed Kano, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dosari

    Delanteros: Sultan Mandash, Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari

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  • La crisis de Al-Dosari, sin solución

    Al principio parecía que el objetivo de esos cambios era favorecer a Salem Al-Dossari y reducir sus funciones defensivas para centrarse en el aspecto ofensivo, algo necesario para lograr eficacia en ataque.

    Nawaf Bushl, en la banda izquierda, es más defensivo que Muteb Al-Harbi, y con Nasser Al-Dosari de centrocampista capaz de desmarcarse hacia la izquierda, se habrían aliviado las tareas defensivas de «El Tornado».

    Sin embargo, se le ordenó retroceder para ayudar en defensa junto a Nawaf Bushl, lo que mermó su aportación ofensiva, como se vio ante Uruguay y España.

  • No hay soluciones ofensivas

    Como ante Uruguay, Arabia Saudí empezó fuerte y presionó arriba a Cabo Verde, especialmente con Firas Al-Buraikan y Mohammed Kano.

    Gracias a esa presión, Arabia Saudí dominó la posesión, como era de esperar ante un rival que prefiere el contraataque.

    Sin embargo, tras dominar el balón, Arabia Saudí no encontró formas de superar la sólida defensa de Cabo Verde.

    El trío ofensivo se mostró aislado, con poco apoyo de laterales y centrocampistas, salvo Mohamed Kano, que intentó conectar líneas sin éxito.

  • Una pesadilla en el centro del campo

    El aislamiento ofensivo en el centro del campo fue clave: el trío formado por Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kano y Nasser Al-Dosari no brilló.

    Al-Khaibari, especialmente inseguro, recibió instrucciones de Donis en la primera parte y fue sustituido al descanso.

    Su reemplazo, Musab Al-Juwair, tampoco mejoró: en vez de conectar las líneas, encadenó pases erróneos y expuso a la selección saudí a contraataques.

  • Un nuevo plan inútil

    A mediados de la segunda parte, Donis cambió la estrategia: incluyó a Abdullah Al-Hamdan como segundo delantero junto a Firas Al-Buraikan.

    Retiró a los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash, y colocó al lateral Mohamed Abu Al-Shamat como centrocampista para apoyar en ataque a Saud Abdulhamid.

    Poco después, Muteb Al-Harbi entró por Nawaf Bushl, confirmando la apuesta por los centros de Al-Hamdan, Al-Buraikan y Kano, aunque sin éxito.

  • No ha aprendido nada de España y Uruguay

    El problema no fue que la selección saudí aplicara mal la táctica de Donis, sino que carecía de la energía física necesaria para llevarla a cabo.

    En la recta final del partido, como era previsible, decayó físicamente y se lanzó al ataque en busca del gol que le diera la clasificación.

    Precisamente en esa situación se siente cómoda la selección de Cabo Verde, que ya había superado a España y Uruguay en las dos primeras jornadas.

    Los jugadores de Cabo Verde impusieron su superioridad física en los duelos individuales y castigaron con contraataques el ímpetu saudí.

    De hecho, estuvo a punto de adelantarse en varias ocasiones, gracias a la brillante actuación del portero Mohamed Al-Owais y al desperdicio de ocasiones fáciles por parte de sus delanteros.

    Pese a todo, el conjunto africano consiguió su objetivo: un empate que lo clasificó para los dieciseisavos de final en su debut mundialista.

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