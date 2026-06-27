Donis pareció desorientado en el Mundial: usó un 4-4-2 ante Uruguay, un 5-3-2 contra España y un 4-3-3 frente a Cabo Verde.

Para este encuentro introdujo tres modificaciones respecto al once que perdió 4-0 ante España en la segunda jornada.

El cambio más notable fue el regreso a una defensa de cuatro, como en el 1-1 contra Uruguay, con Lagami fuera del once.

También salió Muteb Al-Harbi para dar entrada a Nawaf Bushel, quien debutó como lateral izquierdo en el torneo.

En el medio, recuperó a su estrella, Mohammed Kano, dejando fuera a Musab Al-Juwair y manteniendo a Abdullah Al-Khaibari y Nasser Al-Dossari junto al jugador del Al-Hilal.

El cambio más llamativo fue la inclusión de Sultan Mandash junto a Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari, lo que permitió a Arabia Saudí jugar por primera vez con un extremo derecho puro, tras la actuación de Mohamed Abu Al-Shamat como centrocampista derecho contra Uruguay.

Así quedó el once saudí:

Portero: Mohamed Al-Owais

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti, Nawaf Bushal

Centrocampistas: Mohamed Kano, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dosari

Delanteros: Sultan Mandash, Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari