En declaraciones a Sky Sports, Carragher expresó su frustración por las continuas dificultades de Wirtz. Señaló que, aunque el mediapunta brilla con su selección a las órdenes de Jurgen Klopp, su rendimiento en el club sigue siendo motivo de gran preocupación, especialmente cuando no están disponibles delanteros consolidados como Alexander Isak y Cody Gakpo.

«Quiero volver a hablar de Florian Wirtz porque fui crítico con él después del último partido que el Liverpool jugó en Bournemouth», declaró Carragher. «Después, algunos aficionados del Liverpool me criticaron un poco por darle un enfoque negativo. Pero lo que dije fue que quizá la última esperanza era que Jurgen Klopp lo arropase cuando estuviera con Alemania.

«Jugó muy bien con Alemania a las órdenes de Jurgen Klopp. Pero hoy ha venido aquí y, al ver el partido sin Isak ni Gakpo, nuestros dos mejores atacantes esta temporada, necesitamos que Bradley Barcola y Wirtz den un paso adelante y ayuden a Victor Munoz y Lewis Koumas en ataque. Koumas y Munoz estuvieron mejor que los dos jugadores de 100 millones de libras».

Carragher insistió además en que Wirtz no debería ser titular por delante de Gravenberch. Añadió: «Eso no puede ser. No está bien. No era una decisión que tuviera que tomar nadie en el estadio cuando el Liverpool se quedó con diez jugadores. Y la gran nota positiva fue Gravenberch. Empezó mal y lo sacaron del equipo. De ninguna manera debería jugar Wirtz por delante de Gravenberch».



