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«¡No genera ningún peligro de cara a gol!»: Jamie Carragher pide que Florian Wirtz, de 116 millones de libras, salga del once tras la goleada del Manchester City al Liverpool
El Manchester City supera con comodidad al Liverpool, que jugó con diez jugadores
El equipo de Andoni Iraola vivió una tarde aciaga en Anfield, donde el implacable Manchester City de Enzo Maresca lo arrolló. Los visitantes lograron una contundente victoria por 3-0 y aprovecharon al máximo la expulsión del centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch, que vio la tarjeta roja poco después de cumplirse la hora de juego.
Los goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki infligieron a los locales una dura derrota en casa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actuación apagada del internacional alemán Wirtz, que provocó duras críticas del exdefensa del Liverpool Carragher.
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Carragher cuestiona al dúo de 100 millones de libras
En declaraciones a Sky Sports, Carragher expresó su frustración por las continuas dificultades de Wirtz. Señaló que, aunque el mediapunta brilla con su selección a las órdenes de Jurgen Klopp, su rendimiento en el club sigue siendo motivo de gran preocupación, especialmente cuando no están disponibles delanteros consolidados como Alexander Isak y Cody Gakpo.
«Quiero volver a hablar de Florian Wirtz porque fui crítico con él después del último partido que el Liverpool jugó en Bournemouth», declaró Carragher. «Después, algunos aficionados del Liverpool me criticaron un poco por darle un enfoque negativo. Pero lo que dije fue que quizá la última esperanza era que Jurgen Klopp lo arropase cuando estuviera con Alemania.
«Jugó muy bien con Alemania a las órdenes de Jurgen Klopp. Pero hoy ha venido aquí y, al ver el partido sin Isak ni Gakpo, nuestros dos mejores atacantes esta temporada, necesitamos que Bradley Barcola y Wirtz den un paso adelante y ayuden a Victor Munoz y Lewis Koumas en ataque. Koumas y Munoz estuvieron mejor que los dos jugadores de 100 millones de libras».
Carragher insistió además en que Wirtz no debería ser titular por delante de Gravenberch. Añadió: «Eso no puede ser. No está bien. No era una decisión que tuviera que tomar nadie en el estadio cuando el Liverpool se quedó con diez jugadores. Y la gran nota positiva fue Gravenberch. Empezó mal y lo sacaron del equipo. De ninguna manera debería jugar Wirtz por delante de Gravenberch».
Se le acaba el tiempo al costoso Wirtz
El argumento de Carragher se basa en el mucho tiempo que Wirtz lleva en Merseyside sin justificar los 116,5 millones de libras que costó su fichaje. Aunque a recién llegados como Barcola se les puede conceder un periodo de adaptación, Wirtz ya está asentado en la plantilla y, una y otra vez, no ha dado un paso al frente.
«Lo que Florian Wirtz está haciendo por el Liverpool no es suficiente ahora mismo», explicó Carragher. «Ha jugado 55 o 60 partidos con el Liverpool. Si habláramos de Barcola, ha jugado cuatro o cinco. Querrías ver más, pero hay que tener paciencia. Criticarlo sería excesivo, pero no lo es criticar a quien ha jugado 60 partidos».
El excentral concluyó que, en su estado actual, el alemán no aporta absolutamente nada en ataque: «Ahora mismo no debería estar en el equipo del Liverpool. No quiero cargar contra los jugadores del Liverpool. Pero no estamos diciendo esto después de cinco o diez partidos, sino después de 50 o 60.
«Wirtz nunca da la sensación de que vaya a marcar. No terminas el partido pensando que falló ocasiones o que obligó al portero a intervenir. Hoy no hubo absolutamente nada que te hiciera pensar que dejó a alguien en posición de marcar o que estuvo cerca de hacerlo. No supone ninguna amenaza de cara a gol».
- AFP
Iraola se enfrenta a un gran dilema a la hora de elegir el equipo
Iraola debe encontrar ahora la forma de revitalizar un ataque del Liverpool mermado, mientras afronta las consecuencias de una contundente derrota en casa. Con jugadores importantes como Isak y Gakpo de baja, y Gravenberch expuesto a una sanción tras su tarjeta roja, las opciones del entrenador en el centro del campo y el último tercio están muy limitadas.
El cuerpo técnico está bajo una gran presión: debe sacar partido al innegable potencial de Wirtz o seguir el consejo de Carragher y dejar fuera del equipo a una estrella que no está rindiendo. El Liverpool necesita encontrar soluciones inmediatas para evitar que esta dura derrota descarrile su campaña en las competiciones nacionales.
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