El Chelsea mantuvo su pleno de victorias en el arranque de la campaña de la Premier League con un trepidante triunfo por 4-3 sobre el Brighton, pero el foco sigue puesto de lleno en su actividad en el mercado de fichajes. Alonso optó por dejar fuera a Fernandez de su convocatoria por segundo partido consecutivo, después de una ausencia similar ante el Luton en la Carabao Cup entre semana.

El centrocampista argentino habría acordado sus condiciones con el Manchester City, mientras que, según se entiende, el Chelsea exige un descomunal paquete de 130 millones de libras, récord británico, para dejar salir a su centrocampista estrella.

Sin embargo, cualquier movimiento también dependería de que el Chelsea cierre un sustituto adecuado. El Chelsea espera más incorporaciones y habría acordado sus condiciones con el centrocampista del Mónaco Lamine Camara mientras se prepara para la posible salida de Fernandez.



