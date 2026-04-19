El fichaje de Kylian Mbappé por Florentino Pérez parecía hacer al equipo imparable. Sin embargo, dos años después solo han conseguido una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental.

La decepción deportiva se ha traducido en una crisis financiera. A esto se suma su reciente eliminación en cuartos de la Champions a manos del Bayern y los nueve puntos que le sacan en La Liga, lo que ha provocado una devaluación de la plantilla de 176 millones de euros (153 millones de libras/207 millones de dólares), según Transfermarkt. Las estrellas antes intocables ven caer su valor a medida que el fracaso se hace realidad para el gigante español.