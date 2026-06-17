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«No ganar nada le ayudó»: la temporada sin títulos con el Bayern de Múnich benefició a Harry Kane, que ahora busca el Mundial con Inglaterra
El apoyo a Kompany
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, confía en la forma física y el impacto de su delantero estrella. A pesar de las dudas sobre el capitán de Inglaterra, que suele bajar el ritmo al final de las temporadas, el técnico belga ve a un jugador diferente en Baviera este curso. «¿Debo aceptar que ha bajado el ritmo en temporadas anteriores? No es así como lo he visto», afirmó Kompany. «No digamos que parece cansado y que esto es lo que ocurre todos los años, porque no es cierto. He visto su impacto. Está donde tiene que estar en este momento».
Su valoración se refuerza con los 61 goles que Kane marcó con el club en la temporada 2025-26. Quienes le ven entrenar cada día en la ciudad deportiva del Bayern rechazan la idea de que llegue a los torneos con «las piernas de plomo», como ocurrió en la Eurocopa 2024.
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Un bien por mal
La falta de títulos en su primer año en Múnich avivó el fuego de Kane. Tras décadas sin triunfos en el Tottenham, llegar a Alemania y volver a quedarse sin medallas desencadenó burlas en redes. Pero, según su entorno, eso solo reforzó su determinación. «No ganar nada en su primer año le ayudó», dijo una fuente al *Daily Mail*. «Es como lo que vivió Guardiola en su primera temporada en el City: te motiva. Harry siempre fue un ganador, pero ahora se le ve algo distinto en la mirada».
Otra fuente añadió: «Se liberó del tribalismo de la Premier League. Tiene la mente despejada y está en su mejor momento físico».
Desde entonces ha roto su sequía y sumado dos Bundesligas y una DFB-Pokal, lo que ha elevado su confianza y cambiado la percepción sobre él. Antes del Mundial, Kane lo reconoció: «Probablemente, la percepción que se tiene de mí ha cambiado en los últimos años. Ganar estos títulos hace que se me vea de forma distinta desde fuera y quizá incluso por parte de mis compañeros de equipo».
La ventaja del estilo de vida alemán
Alejarse de la exigente Premier League ha permitido a Kane recuperar la frescura física que rara vez tenía en Londres. La Bundesliga, con 18 equipos y un parón invernal, le ha permitido recargar energías. «Todos saben que los jugadores de la Premier están agotados al final de la temporada», afirma el periodista de BILD, Christian Falk. «Pero Harry ahora juega en Alemania. Me contó lo mucho que disfrutó del parón con su familia y lo bien que se siente».
Antes de irse, añadió: “Este título es para el Bayern, pero el siguiente no será para Alemania”. Para Inglaterra es una gran noticia; para nosotros, no tanto. Está en plena forma y será el mejor Kane que hayáis tenido en un torneo. Nos dijo que sueña con una final contra Alemania, pero él juega para vosotros, no para nosotros».
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Compromiso personal con la excelencia
Kane no se conforma con los entrenamientos del club; ha invertido en su propio equipo de ciencias del deporte, que incluye al fisioterapeuta español Alejandro Elorriaga. «Es un genio», declaró a The Mail una fuente cercana. «¡Es capaz de encontrar un nervio en tu brazo conectado con tu tobillo!».
Los aficionados ingleses confían en que Kane mantenga su gran estado de forma con la selección, cuando el equipo de Thomas Tuchel se enfrente a Croacia el miércoles en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026.