AFP
Traducido por
«No fue una conversación agradable»: se explica el despido de Robin van Persie del Feyenoord, ya que el director está convencido de que Giovanni van Bronckhorst tendrá «más éxito» que la exestrella del Manchester United y del Arsenal
Un análisis basado en datos provocó la salida de Van Persie
El Feyenoord destituyó a Van Persie tras una evaluación detallada de los últimos 12 meses. Según Rigaux, los resultados mostraron un claro descenso en el rendimiento y una creciente brecha con el PSV. El análisis del club se centró en indicadores como la probabilidad de victoria y el nivel de dominio en los partidos.
Los datos mostraron un mal rumbo, por lo que el club —a pesar de su estatus de leyenda— decidió prescindir del exinternacional neerlandés.
- AFP
Rigaux explica la decisión
Rigaux subrayó que la decisión se basó en pruebas objetivas recopiladas durante la temporada y explicó cómo se la comunicaron a Van Persie.
«Hicimos un análisis objetivo de los últimos doce meses, basado en hechos y cifras», declaró en rueda de prensa. «Vimos que la tendencia fue a la baja la temporada pasada y que la diferencia con el PSV crecía. Por eso decidimos no seguir con Robin.
Lo decidimos tras analizar las cifras con total claridad. No voy a detallar ese análisis aquí; queremos mirar hacia adelante. Se lo comunicamos personalmente el domingo por la mañana. No fue una conversación agradable; a nivel humano, es lo más difícil».
Van Bronckhorst inicia una nueva etapa
El Feyenoord ha nombrado entrenador a Van Bronckhorst, con Sipke Hulshoff en su cuerpo técnico. Rigaux confirmó que hablaron con ellos solo tras la salida de Van Persie.
El director mostró confianza en el nuevo equipo técnico y declaró: «Tras eso, hablamos con Gio y Sipke. En esas conversaciones nos convencimos de que, estructuralmente, tendremos más éxito con ellos que con Robin. Analizamos factores relacionados con la posibilidad de ganar y con el dominio que deseamos ver en el campo. Eso faltó la temporada pasada, y los datos lo mostraron claramente».
- AFP
Van Bronckhorst está bajo presión para justificar su decisión.
Ahora se espera que Van Bronckhorst consiga las mejoras que, según el Feyenoord, faltaban bajo la dirección de Van Persie. Toda la atención se centrará en los planes del nuevo entrenador para reforzar la plantilla, y se espera que el Feyenoord se lance al mercado de fichajes para contratar a varios jugadores con el fin de reforzar diversas posiciones.