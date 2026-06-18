«No fue una conversación agradable»: se explica el despido de Robin van Persie del Feyenoord, ya que el director está convencido de que Giovanni van Bronckhorst tendrá «más éxito» que la exestrella del Manchester United y del Arsenal

Rigaux subrayó que la decisión se basó en pruebas objetivas recopiladas durante la temporada y explicó cómo se la comunicaron a Van Persie.

«Hicimos un análisis objetivo de los últimos doce meses, basado en hechos y cifras», declaró en rueda de prensa. «Vimos que la tendencia fue a la baja la temporada pasada y que la diferencia con el PSV crecía. Por eso decidimos no seguir con Robin.

Lo decidimos tras analizar las cifras con total claridad. No voy a detallar ese análisis aquí; queremos mirar hacia adelante. Se lo comunicamos personalmente el domingo por la mañana. No fue una conversación agradable; a nivel humano, es lo más difícil».