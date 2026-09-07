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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

"No fue un partido difícil": Galtier revela los entresijos del batacazo del Al-Hilal

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
C. Galtier
Arabia Saudí
Francia

El entrenador del Neom quita presión a sus jugadores y amenaza a los equipos de cabeza

El francés Christophe Galtier, director técnico del Neom, elogió lo que calificó como una gran victoria sobre el Al Hilal, después de que su equipo se impusiera en el enfrentamiento por dos goles a cero, el lunes, en el estadio "Kingdom Arena", en el marco de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Aseguró que sus jugadores ofrecieron un partido destacado a nivel defensivo y mostraron la concentración y el espíritu requeridos.

Galtier declaró durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Logramos un gran hito y salimos con un resultado magnífico, estoy muy contento con lo que ofreció el equipo".

Y recalcó: "Entramos al partido con una buena mentalidad, y pedí a los jugadores que le complicaran la tarea al Al Hilal durante todo el encuentro. Este tipo de enfrentamientos requieren algo de suerte, y hoy la tuvimos, y espero que esta victoria nos dé un impulso adicional y eleve el techo de nuestras aspiraciones en el próximo periodo".

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  • El arma del NEOM: «La presión estaba sobre el Al-Hilal»

    Asharq Al-Awsat recogió las declaraciones del entrenador francés, quien aseguró que había quitado la presión a sus jugadores, al afirmar: "Dije antes del partido que no sería difícil, porque la presión no recaía sobre nosotros, sino sobre el Al-Hilal. Mostramos una gran solidez en el plano defensivo y logramos gestionar bien las ocasiones que se nos presentaron".

    El exentrenador del París Saint-Germain reveló que los balones parados y los centros recibieron una gran atención durante la preparación del equipo, y explicó: "Nos centramos mucho en los balones parados y entrenamos cómo sacarles provecho, y este trabajo no corresponde únicamente a la temporada actual, sino que comenzó ya la temporada pasada".

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  • ¿Enfrentarse a los equipos de la parte alta? La situación ha cambiado ahora

    Y añadió: "No estábamos consiguiendo los resultados esperados ante los equipos de arriba la temporada pasada, pero la situación ha cambiado esta temporada, ya que ahora contamos con un equipo más profesional, y además los jugadores han adquirido mayor madurez".

    Y prosiguió: "Cuando te enfrentas a un equipo del calibre del Al-Hilal, que es considerado uno de los más fuertes de Asia, conseguir la victoria requiere también cierta dosis de acierto".

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    También se refirió al papel del entrenador saudí Mazen Al-Balawi en su cuerpo técnico, diciendo: «Mazen es un entrenador con una gran ambición, trabaja con nosotros y ayuda al equipo de forma evidente, especialmente gracias a su experiencia en el trato con los jugadores saudíes".


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