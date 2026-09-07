"No fue un partido difícil": Galtier revela los entresijos del batacazo del Al-Hilal

El francés Christophe Galtier, director técnico del Neom, elogió lo que calificó como una gran victoria sobre el Al Hilal, después de que su equipo se impusiera en el enfrentamiento por dos goles a cero, el lunes, en el estadio "Kingdom Arena", en el marco de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Aseguró que sus jugadores ofrecieron un partido destacado a nivel defensivo y mostraron la concentración y el espíritu requeridos.

Galtier declaró durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Logramos un gran hito y salimos con un resultado magnífico, estoy muy contento con lo que ofreció el equipo".

Y recalcó: "Entramos al partido con una buena mentalidad, y pedí a los jugadores que le complicaran la tarea al Al Hilal durante todo el encuentro. Este tipo de enfrentamientos requieren algo de suerte, y hoy la tuvimos, y espero que esta victoria nos dé un impulso adicional y eleve el techo de nuestras aspiraciones en el próximo periodo".

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