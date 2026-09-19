«No fue un error»: Lois Openda reflexiona sobre su difícil etapa en la Juventus tras encontrar su mejor versión en el Lyon

A pesar de sus problemas de cara a portería y de quedarse fuera de la convocatoria de Bélgica para el Mundial de 2026, Openda insiste en que su única temporada en Italia siguió siendo beneficiosa para su carrera.

Sobre sus conversaciones iniciales con el club y la naturaleza táctica de la Serie A, contó a L'Equipe: "Hablé con Damien Comolli, que entonces era el director del club, y me explicó cómo pensaba utilizarme en una liga difícil. En Italia, el equipo que realmente explota la profundidad es el Inter. La Roma apenas está empezando a entenderlo".

El delantero belga explicó después la competencia en ataque y por qué decidió marcharse: "El entrenador me quería, pero Vlahovic y David ya jugaban en mi posición. Tenía buena química con David, pero el equipo no estaba acostumbrado a jugar con un futbolista que ataca el espacio, y Vlahovic tendía a quedarse el balón para él solo.

"Intenté ganarme mi oportunidad, y a veces lo logré, pero hacia el final de la temporada me di cuenta de que, para jugar, tenía que irme. No fue un error, y me permitió trabajar aspectos en los que no había pensado. Sabía exactamente dónde me metía, y estoy seguro de que en otras circunstancias habría salido mejor".