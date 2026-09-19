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«No fue un error»: Lois Openda reflexiona sobre su difícil etapa en la Juventus tras encontrar su mejor versión en el Lyon
Openda recupera su olfato goleador
Fichado procedente del RB Leipzig por una cantidad de 42,8 millones de euros, según se informa, Openda no logró causar impacto en la Juventus a las órdenes de Igor Tudor y Luciano Spalletti. El delantero belga de 26 años fue titular en solo nueve de sus 34 apariciones la pasada temporada, después de quedar por detrás de Dusan Vlahovic y Jonathan David en el orden de preferencias. Ahora cedido en el Lyon, ha empezado con fuerza al firmar dos goles y una asistencia en sus primeros ocho partidos.
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El belga defiende su traspaso a Turín
A pesar de sus problemas de cara a portería y de quedarse fuera de la convocatoria de Bélgica para el Mundial de 2026, Openda insiste en que su única temporada en Italia siguió siendo beneficiosa para su carrera.
Sobre sus conversaciones iniciales con el club y la naturaleza táctica de la Serie A, contó a L'Equipe: "Hablé con Damien Comolli, que entonces era el director del club, y me explicó cómo pensaba utilizarme en una liga difícil. En Italia, el equipo que realmente explota la profundidad es el Inter. La Roma apenas está empezando a entenderlo".
El delantero belga explicó después la competencia en ataque y por qué decidió marcharse: "El entrenador me quería, pero Vlahovic y David ya jugaban en mi posición. Tenía buena química con David, pero el equipo no estaba acostumbrado a jugar con un futbolista que ataca el espacio, y Vlahovic tendía a quedarse el balón para él solo.
"Intenté ganarme mi oportunidad, y a veces lo logré, pero hacia el final de la temporada me di cuenta de que, para jugar, tenía que irme. No fue un error, y me permitió trabajar aspectos en los que no había pensado. Sabía exactamente dónde me metía, y estoy seguro de que en otras circunstancias habría salido mejor".
Los problemas de Turín propician un movimiento rápido
Un balance de apenas dos goles en todas las competiciones durante la campaña 2025-26 dejó a Openda en un papel secundario en Turín, allanando el camino para una salida temporal. Su cesión al Lyon ha dado réditos de inmediato, con sus tres contribuciones de gol superando ya toda su producción de la temporada pasada. Sin embargo, su futuro a largo plazo sigue ligado al gigante italiano, ya que su contrato con la Juventus se extiende hasta junio de 2030.
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Prueba crucial de la Ligue 1
Tras sumar ocho puntos en sus cuatro primeros partidos de la temporada, el Lyon se dispone a viajar a Rennes el sábado. El encuentro supone una prueba importante, con el Rennes situado solo un puesto y dos puntos por encima del Lyon en la clasificación. Openda estará ansioso por mantener su buen momento para ayudar a su equipo a sumar los tres puntos y seguir firmemente en la zona alta de la Ligue 1.
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