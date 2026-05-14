Aunque el contrato de Xabi Alonso con el Real Madrid terminó en enero, tras solo seis meses, el presidente Florentino Pérez no se arrepiente de haber fichado al vasco.
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«No fue un error»: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, explica la salida de Xabi Alonso y llama la atención sobre José Mourinho
«No fue un error ficharlo. No tuvimos pretemporada. Si juegas siempre los miércoles y los domingos sin pretemporada, acabas perdiendo forma física. Tuvimos 28 lesiones. Pensamos que el fichaje lo solucionaría, pero fue solo temporal y luego volvieron a hundirse», declaró Pérez, pocos días después de su memorable rueda de prensa, en una entrevista con la cadena española LA SEXTA.
El Real lo fichó tras el doblete del Bayer Leverkusen en el verano de 2025, pero lo despidió a mitad de la temporada 2025/26, tras perder la Supercopa contra el Barcelona y quedar segundo en Liga. Además, la tensa relación con las estrellas, especialmente con Vinicius Junior, complicó aún más la situación.
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Florentino Pérez se pronuncia sobre los rumores sobre Mourinho
Álvaro Arbeloa reemplazó a Alonso, pero el Real Madrid siguió sin encontrar estabilidad. En su debut, perdió 0-1 contra el Albacete de Segunda en Copa del Rey; en Liga, la ventaja del Barça, ya campeón, creció cada jornada, y en Champions cayó en cuartos ante el Bayern. Es un secreto a voces que no seguirá tras el verano.
El principal candidato para reemplazarlo es José Mourinho, y según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, su llegada es un hecho. El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y actualmente trabaja en el Benfica de Lisboa.
Pérez, sin embargo, no confirmó los rumores sobre Mourinho: «Eso no es cierto. ¿Que si me gusta Mourinho? Me gustan todos los entrenadores. Estuvo con nosotros y elevó nuestro nivel de rendimiento. Y después de eso ganamos esos seis títulos europeos en diez años», explicó el directivo de 79 años.
«Recibo muchos mensajes. Algunos me aconsejan fichar a Mourinho y otros me dicen que ni se me ocurra. No respondo a ninguno», reveló Pérez, quien reiteró que, contra lo publicado, no decide solo sobre los entrenadores.
LaLiga: resumen de la clasificación actual
# Equipo Sp. S U N Goles Dif. Puntos 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético de Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta de Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastián 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol de Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29