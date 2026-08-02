«No fue tan bueno»: Hansi Flick carga contra el debut de Karim Adeyemi con el Barcelona, pero insiste en que la estrella alemana aún puede mejorar

Flick no se mordió la lengua tras el primer amistoso de pretemporada del Barcelona ante el Birmingham City, en el que el gigante catalán firmó un empate 2-2 antes de perder 3-2 en la tanda de penaltis. Los focos apuntaban claramente a Adeyemi, pero el recién llegado no brilló, se mostró perdido en las bandas y perdió la posesión en una jugada que llevó directamente a un gol del rival.

En declaraciones a los medios tras el pitido final en St. Andrew's, Flick ofreció una valoración crítica de la actuación de su compatriota. «Karim, algunas cosas que hizo no fueron tan buenas», dijo el técnico alemán. «Creo que tiene más potencial para mostrar, pero todavía está en su primera semana de entrenamiento, así que eso es normal.

«He visto a un Karim mejor en los entrenamientos, con su velocidad y su definición, pero tiene mucho potencial y puede darnos mucho».



