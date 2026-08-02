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«No fue tan bueno»: Hansi Flick carga contra el debut de Karim Adeyemi con el Barcelona, pero insiste en que la estrella alemana aún puede mejorar
Flick da su veredicto sincero sobre Adeyemi
Flick no se mordió la lengua tras el primer amistoso de pretemporada del Barcelona ante el Birmingham City, en el que el gigante catalán firmó un empate 2-2 antes de perder 3-2 en la tanda de penaltis. Los focos apuntaban claramente a Adeyemi, pero el recién llegado no brilló, se mostró perdido en las bandas y perdió la posesión en una jugada que llevó directamente a un gol del rival.
En declaraciones a los medios tras el pitido final en St. Andrew's, Flick ofreció una valoración crítica de la actuación de su compatriota. «Karim, algunas cosas que hizo no fueron tan buenas», dijo el técnico alemán. «Creo que tiene más potencial para mostrar, pero todavía está en su primera semana de entrenamiento, así que eso es normal.
«He visto a un Karim mejor en los entrenamientos, con su velocidad y su definición, pero tiene mucho potencial y puede darnos mucho».
- Pro Sports Images
Los jóvenes brillan pese al empate del Birmingham
Mientras Adeyemi tuvo dificultades para adaptarse, las categorías inferiores del Barcelona ofrecieron muchos motivos para la esperanza. Flick alineó a un equipo con una fuerte presencia de futbolistas de la cantera y expresó su satisfacción general con el esfuerzo colectivo ante un Birmingham que está más avanzado en su preparación física.
«Creo que jugamos bien, Birmingham tiene un equipo fuerte, empieza la temporada con un partido de copa y nosotros tenemos un equipo joven. Lo que he visto hoy es lo que veo en los entrenamientos», comentó Flick. Eso sí, también señaló aspectos técnicos a mejorar al apuntar: «Quizá en alguna situación faltó confianza con el balón, jugar más entre líneas. También cometimos algunos errores en la salida de balón. Pero, en general, estoy contento».
Abdelkarim recibe elogios tras un doblete
El jugador más destacado de la tarde fue, sin duda, el delantero egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim, que marcó dos goles para asegurar el empate. Flick se deshizo en elogios hacia la eficacia y la ética de trabajo del adolescente y dijo: "Es muy humilde, tiene un gran carácter y una mentalidad de dar su mejor versión, y eso es muy bueno. Tiene muchísimo potencial. Como delantero, tienes que estar ahí si hay una oportunidad, y él lo estuvo. Eso le dará mucha confianza para las próximas semanas.
"Tiene un gran potencial, como el resto de los jugadores. Lo más importante es que muestren su calidad, y él realmente lo ha hecho, algo que aprecio mucho. La calidad es importante, pero también lo son la intensidad y el ambiente con estos jugadores jóvenes. Es un placer trabajar con ellos".
- Getty Images
¿No habrá más refuerzos ofensivos para el Barcelona?
A pesar de los resultados dispares sobre el terreno de juego y del continuo culebrón del mercado de fichajes que vincula al club con el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez, Flick insiste en que la plantilla actual tiene suficiente poder ofensivo para competir al máximo nivel.
«Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores que tengo ahora. No sueño; estoy aquí», concluyó Flick. «Lo que veo es que tenemos mucha calidad, también con los jugadores jóvenes. Tenemos grandes objetivos, igual que la temporada pasada, pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día. Quiero que sigamos mejorando día a día; esa es la mentalidad que necesitamos».
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